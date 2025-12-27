Decizia instanței din Kayseri

Cazul a fost inițial introdus în orașul Kayseri, unde o femeie identificată ca HB și-a acuzat soțul, SB, că a umilit-o și i-a provocat suferință emoțională. HB a susținut că soțul său petrecea prea mult timp pe rețelele de socializare, distribuind aprecieri și comentarii sugestive la fotografiile altor femei. Aceasta a argumentat că astfel de acțiuni încalcă obligația de loialitate prevăzută de legislația civilă din Turcia. Prin urmare, ea a cerut despăgubiri financiare.

SB a negat acuzațiile și a depus o contra-cerere de divorț, susținând că soția sa i-a insultat tatăl și că gelozia acesteia i-a afectat grav imaginea și reputația.

Hotărârea inițială a tribunalului pentru familie

După ce a analizat circumstanțele prezentate de ambele părți, tribunalul local pentru familie a stabilit că SB este mai vinovat. Judecătorii au subliniat faptul că activitatea sa pe rețelele de socializare nu a fost un incident izolat, ci un model repetat și public de acțiuni.

În consecință, instanța l-a obligat pe SB să plătească o pensie alimentară lunară de 1.000 de lire turcești (aproximativ 20 de euro) și despăgubiri de 60.000 de lire turcești (aproximativ 1200 de euro). Instanța a menționat în hotărârea sa că astfel de comportamente online nu pot fi considerate triviale.

Confirmarea Curții de Casație

SB a contestat decizia, susținând că suma impusă este excesivă. Totuși, în 2025, Curtea de Casație a Turciei, Yargıtay, a confirmat hotărârea tribunalului local, stabilind că multiplele aprecieri ale fotografiilor altor femei pot echivala cu o încălcare a obligației de loialitate în cadrul unei căsătorii, conform legii din Turcia. Această decizie, aprobată la cel mai înalt nivel legal, aduce o greutate considerabilă în astfel de cazuri.

Hotărârea a stârnit dezbateri intense și chiar ironii pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, avocații susțin că decizia subliniază importanța interacțiunilor online în evaluarea relațiilor conjugale.

„Acum, capturile de ecran, mesajele și toate interacțiunile digitale vor fi luate în considerare atunci când se stabilește vina fiecărei părți. Îi sfătuiesc pe cetățeni să țină cont de acest lucru atunci când utilizează rețelele de socializare”, a declarat un avocat pentru publicația turcă Haberler.

Fenomenul micro-infidelității

Cazul a pus în lumină conceptul de „micro-infidelitate”, un termen utilizat de psihologi și consilieri pentru a descrie comportamente aparent inofensive, dar care pot submina încrederea într-o relație. Aceste comportamente includ interacțiuni repetate sau flirtante cu persoane din afara relației, mai ales atunci când sunt publice sau ascunse.

Experții subliniază că nu un singur gest, precum un „like”, este problematic, ci modelul general de comportament și semnificația acestuia pe termen lung. Semnele pot include o mai mare grijă față de intimitatea telefonului, o atitudine defensivă la întrebări, ștergerea frecventă a mesajelor sau acordarea unei atenții mai mari interacțiunilor online decât partenerului de viață.

