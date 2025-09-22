- Frankfurt cel mai mare oraș din landul federal german Hessa și al cincilea ca mărime din Germania. Este situat pe râul Main și are o populație de aproximativ 670.000 de locuitori.
Primarul Mike Josef a declarat: că „Frankfurt trebuie să devină mai curat și mai locuibil. Cei care încalcă regulile vor suporta consecințe semnificative în viitor”.
Iată câteva exemple de amenzi noi:
- 120 euro pentru aruncarea pe stradă a gumei de mestecat, a mucurilor de țigară, a paharelor de cafea sau a resturilor alimentare:
- 400 euro pentru nestrângerea excrementelor de câine (500 euro în parcuri);
- 300 euro pentru urinare în public;
- 1.000 euro pentru depozitarea ilegală a deșeurilor voluminoase.
Amenzile au crescut de până la 4 ori față de nivelul anterior. De exemplu, aruncarea gumei costa înainte 55 euro, iar urinarea în public – 70 euro
Annette Rinn, consilier municipal, a explicat: „Curățenia este o chestiune de respect, față de orașul nostru și față de oamenii care locuiesc aici”.
Pe de altă parte, Peter Postleb, fost consilier pentru curățenie, este sceptic în privința eficienței: „Amenzile mari sunt utile doar dacă se fac controale frecvente! Altfel, este doar un anunț fără consecințe, ca multe altele în politica de astăzi!”.
Primăria a anunțat mai multe controale, dar și instalarea unor coșuri de gunoi suplimentare. „Investim în infrastructură mai bună pentru ca oamenii să poată arunca gunoiul mai ușor”, a spus primarul Josef.
