Ce au pățit niște turiști străini care călătoreau prima oară cu un autobuz RATB

Un călător a povestit pe grupul “Adevaratul RATB” ce s-a întâmplat cu câțiva turiști străini care s-au urcat într-un autobuz pe care îl iei de la Aeroportul Internațional Henri Coandă pentru a ajunge în centrul Bucureștiului.

Potrivit martorului care a istorisit cele întâmplate, mai mulți controlori RATB au avut o atitudine total nepotrivită față de câțiva turiști care, din neștiință, nu au validat corect cartela de călătorie.

Redăm integral mesajul publicat pe grupul de Facebook “Adevaratul RATB”:

Draga #RATB, inca o data ma dezamagesti. Dar ce e mai grav este ca angajatii tai ne-au facut de ras in fata unor turisti straini, care de abia ajunsesera in Romania de 10 minute.

Ca sa detaliez: abia ajunsi pe aeroportul din Otopeni, o pereche din Cipru isi CUMPARA o cartela cu 2 calatorii, valabile pe linia 783. O VALIDEAZA, iar dupa ajuta si un cetatean de origine rusa sa-si valideze calatorie. Porneste masina si in 10 metri urca si angajatii vostri (adica acestia au urcat cand masina era inca in aeroport; deci nu trecuse nici macar o statie ).

Surpriza: cand acestia verifica validarea cardului , descopera ca acesta nu fusese corect validat. De ce credeti ca s-a intamplat asta ??? Pt ca aparatele voastre nu functioneaza prea bine. Stiti, in instructiuni spuneti ca trebuie sa se auda un zgomot .

Zgomotul s-a auzit , dar se pare ca era zgomotul incorect. De unde ar putea sti o persoana care calatoreste prima data cu RATB si care nu stie limba romana care este zgomotul corect?

Culmea este ca atunci cand angajatii vostri incearca sa le explice in limba romana (ca normal , noi nu putem avea nici macar in aeroport un vorbitor de engleza) cum se foloseste cardul , aparatul NU FUNCTIONEAZA. NICI LA PRIMA INCERCARE, NICI LA A 2 A .

A 3 A E CU “noroc”. Insa , amenda deja era scrisa . Si ce e si mai grav : DIN GRABA, ASA, SE MENTIONEAZA CA SUPRATAXA E 50 … EURO. Dupa foarte , foarte multe insistente din partea noastra , in care le explicam ca nu este normal ce fac , ca oamenii aceia nu calatoreau fraudulos , .ca in tara lor si in TOATE TARILE CIVILIZATE exista un angajat in aeroport care AJUTA si VALIDEAZA cartela (sau chiar soferul este cel care da aceste explicatii) , isi aduc aminte sa specifice ca suprataxa e 50 lei nu euro si ” ce atata le iau apararea , .ca pe noi nu ne-ar ajuta nimeni la ei in tara” .

Stiti, exact contrariul: intotdeauna e cineva care sa te ajute la “ei” in tara . Am uitat sa mentionez ca m am.simtit datoare sa incerc sa i ajut cand i-am auzit ca “le pare rau .ca au venit intr-o astfel de tara, unde sunt furati in 10 min de la aterizare si .ca este o rusine pentru Romania ceea ce li se intampla” … Din pacate , aveau dreptate.” – semnat, UN CĂLĂTOR #RATB