Un exemplu simplu și eficient de gestionare a banilor este metoda 50-30-20. Această regulă presupune împărțirea veniturilor lunare în trei categorii: 50% pentru necesități, 30% pentru dorințe și 20% pentru obiective financiare, relatează The Telegraph.

– 50% pentru necesități: cheltuielile esențiale, precum chiria sau rata ipotecară, facturile la utilități, asigurările și costurile de transport.

-30% pentru dorințe: activități de recreere, cumpărături, abonamente la servicii de streaming sau alte dorințe.

-20% pentru obiective financiare: economii, investiții pe termen lung, contribuții la pensie sau plata datoriilor.

„Cum folosiți suma alocată economiilor va depinde de circumstanțele personale”, spune Sarah Coles, șef al departamentului de finanțe personale la Hargreaves Lansdown.

„Unii vor trebui să achite datorii pe termen scurt, alții vor dori să economisească pentru situații de urgență, pentru pensie sau pentru investiții”.

Pentru mulți oameni pare că banii nu ajung niciodată și atunci e cu atât mai greu să și economisești. Totuși, specialiștii în finanțe susțin că poți să economisești bani chiar și cu un venit mic, însă pentru asta este nevoie de multă disciplină și organizare. Iată, așadar, alte sfaturi și tehnici despre cum să economisești bani, chiar dacă venitul este mai mic.



