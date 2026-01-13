Angela Kijewski, purtătoarea de cuvânt a spitalului de urgență din Berlin, a declarat că echipa medicală este „maxim de solicitată” din cauza numărului mare de pacienți, inclusiv din cauza gripei și a infecțiilor respiratorii care afectează personalul medical, relatează publicația germană Tages Spiegel.

„Recomandăm locuitorilor să rămână acasă sau să poarte încălțăminte adecvată, precum pantofi cu crampoane care reduc riscul de alunecare”, a adăugat ea.

Centrul de Informații privind Traficul din Berlin (VIZ) a emis o avertizare pe platforma „Bluesky”: „Vă rugăm să vă deplasați cu prudență, mai ales pe străzile secundare și trotuare, unde este extrem de alunecos!”

Poliția locală a raportat 125 de accidente în intervalul dintre noaptea de 12 ianuarie și dimineața următoare, comparativ cu 99 de accidente în aceeași perioadă cu o săptămână înainte.

Totodată, tunelul Tiergarten a fost închis temporar din cauza gheții formate pe carosabil. Autoritățile au intervenit rapid pentru curățarea drumului, iar traficul a fost reluat în jurul prânzului, conform informațiilor oferite de VIZ.

Poliția din Berlin avertizează locuitorii să evite cu orice preț lacurile înghețate din cauza dezghețului care slăbește stratul de gheață.

„Nu călcați pe suprafețele înghețate”, a transmis autoritatea.

Transportul public a fost, de asemenea, afectat de condițiile de gheață. Dimineața zilei de marți, 13 ianuarie 2026, a adus întârzieri pe unele linii de tramvai.

De asemenea, liniile de metrou U2 și U3 au întâmpinat probleme temporare din cauza gheții de pe șinele electrificate. Potrivit BVG, un tren special a fost folosit pentru a curăța gheața, iar de la ora 9 dimineața, traficul s-a desfășurat fără alte restricții cauzate de vreme.

