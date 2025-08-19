O metodă inedită de a găsi copiii pierduți pe plajele din Brazilia a devenit virală pe TikTok. În loc să strige, oamenii încep să aplaude pentru a atrage atenția. Această tactică este folosită în mai multe țări din America de Sud, inclusiv Uruguay, Argentina și Chile.

Când un copil este găsit singur pe plajă, cineva îl ridică și începe să aplaude. Alți oameni din jur se alătură, creând un val de aplauze care se răspândește pe toată plaja până ajunge la părinți.

Un videoclip TikTok care explică această practică a devenit viral, strângând peste 7,5 milioane de vizualizări. Mulți utilizatori au fost impresionați de spiritul comunitar al acestei metode.

Deși pare neobișnuit, aplauzele sunt de fapt mai eficiente decât strigătele pentru a atrage atenția pe o plajă aglomerată.

„Sunetul aplauzelor se propagă mai bine pe plajă decât dacă oamenii ar striga că au găsit un copil pierdut”, a explicat un salvator.

Un fost salvamar din Uruguay a confirmat pe Reddit că această metodă funcționează în 90% din cazuri. Ritmul aplauzelor se aude de la distanță și atrage rapid atenția părinților îngrijorați.

Mulți internauți au lăudat această inițiativă, considerând-o o dovadă de spirit comunitar.

„Asta arată cum e să trăiești într-o societate care nu urăște copiii pentru că există”, a comentat cineva sub videoclipul viral.

Alții au apreciat faptul că toată lumea se implică pentru a ajuta familia să-și găsească copilul: „E atât de emoționant. Toți ajută familia să-și caute și să-și găsească copilul. Mi se pare minunat”.

