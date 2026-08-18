Deși prezența lor poate ridica uneori semne de întrebare legate de securitatea datelor personale, aceste indicatoare fac parte dintr-un sistem integrat de confidențialitate creat de dezvoltatorii de software pentru a spori transparența privind accesul la componentele hardware ale dispozitivului.

De ce apar aceste puncte pe ecranele telefoanelor

Fiecare culoare semnalează activarea unui senzor specific. Pe dispozitivele Apple, punctul portocaliu indică faptul că o aplicație folosește microfonul, iar punctul verde semnalează activarea camerei foto, sau a ambilor senzori simultan.

În schimb, pe majoritatea telefoanelor cu sistem Android, un punct verde unic este folosit atât pentru cameră, cât și pentru microfon. La prima activare a senzorilor, smartphone-ul cu Android afișează scurt o pictogramă clară a camerei sau a microfonului, care se restrânge rapid într-un simplu punct verde luminos pe durata utilizării.

De există aceste lumini pe ecranul smartphone-ului tău

Introducerea acestor avertismente vizuale pe ambele sisteme de operare face parte dintr-o strategie mai amplă a industriei tech de a combate colectarea neautorizată de date audio și video.

În trecut, multe aplicații puteau accesa fundalul sonor sau camera fără ca utilizatorul să aibă vreun indiciu direct în timpul navigării. Prin implementarea acestor semnale la nivelul sistemului de operare, accesul hardware nu mai poate fi ascuns de nicio aplicație terță, oferind un nivel suplimentar de protecție împotriva intruziunilor nedorite.

Dincolo de protecția împotriva softurilor rău intenționate, aceste puncte colorate au și un rol educativ important pentru utilizatorul obișnuit. Ele scot la iveală cât de des rulează anumite procese în fundal fără ca noi să conștientizăm activ acest lucru.

Spre exemplu, servicii de asistență vocală, platforme de navigație sau chiar rețele sociale pot menține canalele audio deschise câteva secunde suplimentare după închiderea unei interfețe, lucru care altfel ar fi trecut complet neobservat.

Cum poți afla ce aplicație folosește camera sau microfonul telefonului tău

În cazul în care indicatorul apare neașteptat, aplicația responsabilă poate fi identificată rapid prin glisarea în jos din partea de sus a ecranului pentru deschiderea Centrului de Control pe iPhone sau a panoului de notificări pe Android.

În partea superioară a ecranului va fi afișat clar numele aplicației care accesează sau a accesat recent senzorii telefonului, iar pe Android un simplu touch pe acel punct verde va deschide o fereastră pop-up cu detalii exacte despre permisiunile utilizate.

Cum permiți sau interzici accesul unei aplicații la camera foto sau microfon pe iOS și Android

Dacă o anumită aplicație nu are nevoie de acces la microfon pentru funcționarea sa de bază sau dacă se dorește restricționarea permisiunilor din motive de securitate, accesul poate fi revocat direct din setări.

Pe un iPhone, procedeul presupune accesarea meniului Setări, urmată de secțiunea „Intimitate și securitate”, iar apoi selectarea opțiunii „Microfon” pentru a dezactiva comutatorul din dreptul aplicației vizate.

Pe un telefon Android, procesul este similar, fiind necesară navigarea în Setări, la secțiunea „Confidențialitate”, urmată de „Manager permisiuni” și apoi „Microfon“, unde permisiunea aplicației respective poate fi schimbată pe opțiunea de blocare.

Ce opțiuni de confidențialitate există pe iPhone și telefoanele cu Android

Pe lângă blocarea definitivă, versiunile recente ale ambelor sisteme de operare le permit utilizatorilor să aleagă opțiuni mai flexibile de confidențialitate. Se poate opta, de exemplu, ca accesul la microfon sau cameră să fie permis doar în timpul utilizării active a aplicației sau ca sistemul să solicite o confirmare explicită de fiecare dată când programul încearcă să activeze senzorii.

În acest fel, utilizatorul nu este obligat să renunțe complet la funcționalitățile utile ale unei aplicații, dar păstrează o barieră fermă împotriva utilizării neautorizate.

Verificarea periodică a listei de aplicații care au acces la microfon și cameră este o practică recomandată, prevenind astfel situațiile în care unele jocuri sau aplicații simple strâng date fără un motiv funcțional real.

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