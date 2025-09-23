Potrivit unui articol al publicației Blikk din Ungaria, parte a Ringier Media International, un punct verde mic poate apărea în colțul din dreapta sus al ecranului, în bara de stare. Acest indicator verde are un rol crucial în protejarea confidențialității utilizatorilor.

El semnalează că microfonul sau camera telefonului sunt active.

Punctul verde poate apărea în trei situații:

Când aplicația camerei este deschisă intenționat; Când o altă aplicație, precum Instagram, folosește camera sau microfonul; Când dispozitivele sunt active în fundal din alte motive.

Dacă utilizatorul știe motivul activării, nu există motive de îngrijorare. În caz contrar, este recomandat să se verifice cauza.

Cum se poate afla ce aplicație accesează camera sau microfonul:

Se trage în jos bara de stare

Se apasă pe iconița verde

Telefonul va afișa aplicația responsabilă

Conform Blikk, această funcție a fost introdusă odată cu Android 12. Nu poate fi dezactivată, dar nici nu este recomandat, fiind un instrument important de protecție a datelor personale.

Utilizatorii care consideră indicatorul deranjant pot revoca permisiunile aplicațiilor pentru cameră și microfon din setările telefonului. Această funcție de securitate oferă utilizatorilor un control sporit asupra confidențialității lor în era digitală.

