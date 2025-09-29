Primul episod va fi difuzat pe 29 septembrie, incepand cu ora 17:00, si o va avea ca invitată pe Dana Rogoz.

Despre concept: „Ce nu știai despre”, un format relaxat și interactiv

„Ce nu știai despre” își propune să aducă mai aproape de public persoane cunoscute din diverse domenii, dezvăluind aspecte mai puțin știute despre viața lor: ce le place, ce nu le place, ce îi enervează și cum arată momentele lor de zi cu zi.

Structura emisiunii cuprinde trei rubrici:

Întrebări directe

Adevărat sau Fals

Răspunsuri-fulger

Exclusivitatea ediției are in prim-plan o fotografie inedită: invitatul aduce o imagine personală, care nu a mai fost publicată si care are în spate o poveste cu semnificație specială.

„Cred că un jurnalist bun trebuie să se poată exprima și să-și adapteze mesajul pe diverse platforme și formate: print sau online, text sau video. De aceea nu mi-a fost teamă ca, după mai bine de 20 de ani de lucrat în print, să continui în online. Iar un proiect video este, pentru mine, o continuare firească. Și, recunosc, e și o provocare. Emisiunea «Ce nu știai despre» își propune să aducă mai aproape de noi persoanele publice. Este un format dinamic, relaxat, cu întrebări variate – când serioase, când amuzante, care conturează personalitatea fiecărui invitat. Mă bucur mult că am lansat acest proiect în colaborare cu Ringier România, unde am avut primul meu job: redactor la revista Unica, în anul 2000, pe când eram studentă”, a declarat Mara Coman.

Mara Coman va prezenta emisiunea „Ce nu știai despre”, la Libertatea.

Despre Mara Coman

Mara Coman este jurnalist de lifestyle, cu o carieră de peste 20 de ani în presa glossy pentru femei. A fost redactor-șef al publicațiilor Glamour, Marie Claire și Harpers Bazaar, lansând primele două branduri media în România. Din 2022, Mara și-a dezvoltat propriul proiect editorial online, maracoman.ro, unde creează conținut dedicat comunității sale de cititori.

