Mai exact, în noaptea de duminică spre luni, termometrele arătau -1 grad Celsius la Miercurea Ciuc, Obârșia Lotrului și Vf. Omu. Aceeași temperatură de îngheț a fost înregistrată și la Poiana Stampei, Stâna de Vale și Iezer.

La Joseni și Călimani, au fost 0 grade Celsius luni, iar la Toplița și Bucin, mercurul din termometre arăta 1 grad.

Ceva mai cald a fost la Întorsura Buzăului, Făgăraș, Târgu Lăpuș și Câmpeni, unde meteorologii au anunțat 2 grade Celsius, în dimineața de 25 august, zi de vară.

25 august 2025: -1 grad Celsius la Miercurea Ciuc, 20 grade la Mangalia

La Târgu Secuiesc, Băișoara, Petroșani și Vărădia de Mureș termometrele arătau 3 grade Celsius.

La polul opus, a fost Mangalia, cu 20 de grade Celsius și Constanța Dig, 19 grade Celsius. La București, au fost 12 grade Celsius la stația Băneasa și 14 grade Celsius la cea de la Filaret.

Recent, meteorologii au anunțat temperaturi foarte scăzute în această perioadă, dar au spus că acest episod nu ține mult.

De asemenea, ei au prognozat temperaturi scăzute, apropiate de 0°, în depresiunile din partea de est a Transilvaniei.

Recent, și apa mării s-a răcit considerabil din cauza fenomenului de upwelling. Temperaturile care se înregistrau în weekend pe litoral erau cu aproape 10 grade Celsius mai mici față de valorile raportate înainte să înceapă răcirea.

Care au fost cele mai mici temperaturi în august, în România

Temperatura minimă absolută a lunii august în România este de -7 grade Celsius la Vf. Omu şi s-a înregistrat în zilele de 27 august 1936 şi 20 august 1949.

Temperaturi minime absolute negative, în luna august, s-au mai înregistrat la staţii meteorologice din zona montană, dar şi la Miercurea Ciuc, minima absolută înregistrată la această staţie fiind -1,9 grade Celsius, în data de 27 august 1980.

De asemenea, temperatura minimă absolută la Bucureşti este de 5,2 grade, înregistrată în 30 august 1981, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa.

Tot în acelaşi an, dar pe 29 august, s-a înregistrat şi minima absolută la Bucureşti-Filaret şi Bucureşti-Afumaţi, respectiv 6,6 şi 5,5 grade Celsius.

În clasamentul anilor cu cele mai reci luni august din intervalul 1961-2023 se află: 1965, 1968, 1976, 1978, 1984, 1987 etc.

În anul 1981 s-au consemnat cele mai multe temperaturi minime absolute la staţiile meteorologice din România şi anume la 66 de staţii, mai ales în perioada 29 – 31 august, majoritatea acestora fiind sub 7 grade Celsius.

Şi în anul 1980 s-au înregistrat temperaturi minime absolute la 34 de staţii meteorologice, în zilele de 25, 26 şi 27 august, toate valorile fiind sub 7,5 grade Celsius.

Cum va fi vremea luni, 25 august

În cea mai mare parte a ţării, temperaturile se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date, astfel că mai ales în nord şi centru, vremea va fi răcoroasă dimineaţa, potrivit ANM.

Cerul va fi variabil, cu înnorări şi pe alocuri ploi slabe în sud-est, la munte şi în extremitatea de nord a teritoriului.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 şi 28 de grade Celsius.

