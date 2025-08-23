Ce temperaturi s-au înregistrat de dimineața în apa mării

Apa din Marea Neagră a început să se răcească, în urma fenomenului de upwelling. Turiștii au fost deja avertizați cu privire la fenomen și la faptul că temperaturile vor scădea la sub 19 grade Celsius.

În cursul dimineții de sâmbătă, 23 august 2025, apa mării a înregistrat o temperatură de 11 … 15 grade Celsius. La ora 11, temperatura apei din Marea Neagră a ajuns la 15 … 17 grade Celsius, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook Meteoplus.

Ușoară tendință de răcire a apei din Marea Neagră

În perioada 21 – 23 august, temperaturile apei din Marea Neagră urmează să scadă. Mai exact, este vorba de o ușoară tendință de răcire cauzată de fenomenul upwelling. De la 26 de grade, temperatura apei a scăzut la 19 grade.

„O ușoară tendință de răcire a apei va fi resimțită începând cu ziua de joi, 21 august. Astfel, curenții marini vor aduce apă mai rece din adâncime spre țărm, iar temperatura apei va fi în scădere de la 25°…26°C spre 19°…20°C (fenomen de upwelling)”, a fost anunțul de pe pagina de Facebook Meteoplus, publicat în urmă cu câteva zile.

Ce este fenomenul de upwelling

Fenomenul oceanografic „upwelling” aduce apa rece din adâncuri la suprafață, influențând temperatura mării. Acest proces este cauzat de vânturi care acționează de-a lungul coastelor.

Profesorul Adrian Constantin, laureat al premiului Wittgenstein, a explicat pentru Libertatea.ro, în 2024, care este mecanismul acestui fenomen.

„Upwelling înseamnă apă care vine din adâncime. Sunt doi factori fundamentali care fac să se întâmple așa ceva. O dată e nevoie de un vânt destul de puternic de-a lungul coastei. Tipic la o coastă cum e cea a Mării Negre e briza, care vine dinspre mal spre mare și invers”, a precizat el.

Factori care influențează fenomenul de upwelling

Constantin a menționat și al doilea factor crucial: „Un al doilea factor e rotația pământului. În cazul vântului care bate de-a lungul coastei, rotația pământului face ca apa să se deplaseze cu 90 de grade la dreapta. Ca apa de suprafață să se deplaseze la dreapta trebuie să fie apă care vine de jos și care e altfel decât cea de suprafață. E mai sărată, mai rece și are mai mulți nutrienți”.

Direcția vântului joacă un rol crucial în apariția fenomenului. Când vântul bate dinspre sud spre nord, se produce upwelling-ul, răcind apa mării. În schimb, vântul de la nord la sud cauzează fenomenul opus, downwelling, încălzind apa din adâncime.

Aceste procese oceanografice au un impact semnificativ asupra ecosistemelor marine și pot influența clima locală. Înțelegerea lor este esențială pentru predicțiile meteorologice și gestionarea resurselor marine.

