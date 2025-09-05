Detalii despre acuzațiile aduse lui Shafi

Autoritățile susțin că acesta a indus în eroare investitorii cu privire la creșterea aplicației IRL și a ascuns cheltuielile reale de marketing.

Departamentul de Justiție al SUA afirmă că Shafi a mințit investitorii de capital de risc, susținând că dezvoltarea aplicației IRL era „organică”.

El pretindea că firma cheltuia doar 50.000 de dolari lunar pentru marketing și PR. În realitate, IRL cheltuia aproximativ 200.000 de dolari pe lună pentru reclame, pentru a crește artificial numărul de utilizatori. În 2021, IRL a obținut o finanțare de 170 de milioane de dolari într-o rundă Serie C condusă de SoftBank Vision Fund 2.

Acest lucru a dus la o evaluare a companiei de 1,17 miliarde de dolari, plasând-o printre cele mai descărcate aplicații de social media pe Apple. Conform acuzațiilor, Shafi a ascuns cheltuielile reale de publicitate facturându-le către o firmă terță.

El ar fi cerut furnizorului său „o explozie mare” de reclame pentru „câteva zile” pentru a crește numărul de instalări ale aplicației IRL.

Cum a încercat Shafi să ascundă dovezile

Autoritățile susțin că Shafi a încercat să-și ascundă implicarea în cheltuielile de publicitate. El ar fi cerut persoanei care a creat facturi false să declare că era responsabilă pentru acestea, negând orice implicare personală.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România"
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România"

De asemenea, Shafi ar fi restaurat telefonul său la o „copie de rezervă salvată anterior”, ștergând datele și conținutul curent. Două zile mai târziu, IRL a făcut o copie a întregului telefon al lui Shafi ca parte a investigației interne.

Potrivit Fortune, SEC susține că Shafi „a negat în mod fals” în declarația sa sub jurământ că și-ar fi șters telefonul după primirea citației SEC.

Cheltuieli personale din fondurile companiei

SEC și Departamentul de Justiție susțin că Shafi a folosit IRL pentru a-și finanța cheltuielile personale, atât înainte, cât și după runda de finanțare Serie C. Conform acuzațiilor, el ar fi folosit cardurile de credit ale companiei pentru: cazări la hoteluri de lux în Hawaii pentru invitații la nunta sa, mii de dolari pentru „cursuri de artă”, „servicii de purificare a aerului”, zeci de mii de dolari pentru o călătorie în Japonia, sute de mii de dolari în magazine de lux de îmbrăcăminte și mobilier.

SEC afirmă că Shafi a rambursat IRL aproximativ 2,5 milioane de dolari pentru cheltuielile personale ale sale și ale soției sale, dar nu a restituit altele, inclusiv servicii de „medicină spirituală și alternativă” și diverse cazări la „stațiuni de lux” din Hawaii.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene" în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene" în instituție

În documentele juridice, Shafi a susținut că nu a ascuns niciodată practica de a folosi același card de credit pentru cheltuieli de afaceri și personale, afirmând că aceasta datează de la înființarea companiei, când o finanța personal.

Investigația SEC și consecințele

În 2022, SEC a emis citații pentru Shafi și alți angajați IRL cu privire la indicatorii de performanță ai utilizatorilor și plățile către furnizori. Ca răspuns, IRL a lansat propria investigație internă. Investigația SEC a declanșat o serie de evenimente la startup.

Compania a angajat consilieri externi și mai multe firme de avocatură și investigatori pentru a răspunde citațiilor agenției. O firmă externă a raportat că platforma era invadată de boți și avea puțini utilizatori umani, în timp ce alta a găsit o activitate redusă a boților.

În aprilie 2023, după ce SEC a interogat doi membri ai consiliului de administrație numiți de investitorii de capital de risc, un comitet special al consiliului i-ar fi cerut lui Shafi să demisioneze sau ar fi fost suspendat pentru utilizarea cardurilor de credit IRL pentru cheltuieli personale.

Shafi ar fi refuzat și consiliul l-a suspendat. După suspendarea lui Shafi, numărul de utilizatori IRL a scăzut dramatic. În iunie, consiliul a votat pentru dizolvarea companiei și a distribuit 40 de milioane de dolari în numerar investitorilor. Procesele sunt în curs de desfășurare. 

