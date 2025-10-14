Avantajele noii tehnologii

Noua baterie utilizează hidrură de magneziu ca anod și hidrogen gazos ca catod, împreună cu un electrolit solid cu structură cristalină.

Aceasta poate funcționa la doar 90 de grade Celsius, în comparație cu temperaturile de 300-400 de grade Celsius necesare pentru metodele convenționale de stocare a hidrogenului în stare solidă.

„Aceste proprietăți ale bateriei noastre de stocare a hidrogenului erau anterior imposibil de atins prin metode termice convenționale sau electroliți lichizi, oferind o bază pentru sisteme eficiente de stocare a hidrogenului, potrivite pentru utilizarea ca purtători de energie”, a explicat Takashi Hirose, profesor asociat la Institutul de Cercetări Chimice al Universității Kyoto și autor principal al studiului.

Noua baterie atinge capacitatea teoretică completă de stocare a anodului MgH2 și o conductivitate ionică ridicată la temperatura camerei.

Electrolitul solid, compus din hidrură de bariu, hidrură de calciu și hidrură de sodiu, oferă atât stabilitate electrochimică, cât și conductivitate ionică ridicată.

Cum funcționează bateria

Principiul de funcționare al bateriei este similar cu cel al bateriilor litiu-ion, dar utilizează ioni de hidrură încărcați negativ în loc de ioni încărcați pozitiv.

La descărcare, hidrogenul gazos din catod este redus la ioni de hidrură care se deplasează prin electrolit către anodul de magneziu. Aici, se formează MgH2, iar electronii sunt eliberați într-un circuit extern.

La încărcare, procesul se inversează, cu ioni de hidrură eliberați din anod și oxidați la catod pentru a forma hidrogen gazos.

Potențial pentru industria auto

Capacitatea bateriei este impresionantă: 2.030 mAh pe gram, comparativ cu 154-203 mAh pe gram pentru bateriile litiu-ion obișnuite.

Deși temperatura de funcționare este încă prea ridicată pentru dispozitive electronice portabile, această tehnologie ar putea deschide calea către o stocare mai eficientă a hidrogenului în vehiculele electrice.

Live Science subliniază că bateriile cu hidrogen ar putea înlocui bateriile litiu-ion în mașinile electrice, eliminând problemele legate de greutate, degradare și scăderea eficienței în timp.

Implicații pentru energia verde

Această inovație ar putea accelera adoptarea hidrogenului ca sursă de energie verde. Stocarea hidrogenului fără sisteme de înaltă presiune, răcire extremă sau temperaturi ridicate de funcționare ar face această tehnologie mai accesibilă și mai practică.

Deși cercetarea este încă în fază incipientă, potențialul său de a transforma industria energetică este semnificativ. Dacă va fi dezvoltată și pusă în producție la scară largă, această tehnologie ar putea consolida poziția hidrogenului ca combustibil al viitorului.

