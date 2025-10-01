A încercat să introducă ilegal 200 de stații radio în Rusia

Bărbatul în vârstă de 47 de ani, identificat ca H. Bence, locuiește în Emiratele Arabe Unite. El a fost arestat vara trecută pentru că plănuia să introducă ilegal 200 de stații radio portabile Motorola în Rusia, prin Lituania. Încărcătura a fost confiscată la graniță, iar H. Bence și-a recunoscut vinovăția.

Sentința și consecințele

Judecătorul l-a condamnat pe H. Bence la 31 de luni de închisoare și o amendă de 5000 de dolari. După executarea pedepsei, acesta va fi expulzat din Statele Unite.

Conexiuni cu o companie rusă

Cazul a ieșit la iveală în august 2024, când H. a fost arestat în SUA. Conform investigațiilor Telex, compania Torgoviy Dom Venrus Trade ar avea legături cu cercul lui H. Bence.

Această firmă a fost partener contractual al Agenției Maghiare de Dezvoltare a Exporturilor (HEPA) din septembrie 2019, pe o perioadă nedeterminată.

Investigația a dezvăluit că între toamna lui 2019 și primăvara lui 2023, compania rusă ar fi primit peste 816 milioane de forinți de la agenția de stat maghiară.

Controverse legate de conexiunile familiale

Publicația 444 a raportat că mama bărbatului arestat în America pentru contrabandă era șefa de birou a Agenției Maghiare de Dezvoltare a Exporturilor și furnizor oficial al Ministerului de Interne rus. Cu toate acestea, ministerul condus de Péter Szijjártó a negat că Ficzere Margarita ar fi ocupat vreo poziție într-o companie de stat maghiară.

„A fost angajata biroului partener din Moscova al Agenției Maghiare de Dezvoltare a Exporturilor, care era o companie rusă, iar sarcina ei era să promoveze produsele și serviciile companiilor maghiare în Rusia și în regiunea Caucaz”, a declarat departamentul de presă al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului.

„Biroul partener a fost închis în martie 2023, iar Ficzere Margarita nu mai are nicio relație contractuală cu Ministerul Afacerilor Externe”, au adăugat ei.

