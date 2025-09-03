Mesaj cu săgeți pe Truth Social

Donald Trump și-a transmis acuzațiile prin rețeaua sa de socializare, Truth Social, folosind un ton ironic. „Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare”, a scris el.

Apoi, mesajul a devenit și mai tăios: „Vă rog să le transmiteți cele mai calde urări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong-un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.

Beijingul, scena unei demonstrații de forță

Parada militară din capitala Chinei, organizată pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a strâns laolaltă lideri autoritari care contestă supremația americană pe scena globală. În mesajul său, Trump a amintit și de sprijinul militar uriaș acordat Chinei de Statele Unite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Marea întrebare la care trebuie să răspundem este dacă președintele Xi al Chinei va menționa sau nu sprijinul masiv și «sângele» vărsat de Statele Unite ale Americii către China pentru a o ajuta să-și asigure LIBERTATEA de un invadator străin foarte neprietenos. Mulți americani au murit în căutarea Chinei pentru victorie și glorie. Sper că vor fi onorați și amintiți pe bună dreptate pentru curajul și sacrificiul lor!”, a scris liderul american.

Xi Jinping a apărut alături de Vladimir Putin și Kim Jong-un, într-o imagine interpretată de analiști drept o consolidare a alianței dintre Beijing, Moscova și Phenian.

Trump lovește din nou în rivalii Americii

Nu este prima oară când Trump lansează atacuri directe la adresa liderilor străini. Recent, a catalogat relațiile comerciale dintre India și SUA drept „un dezastru total unilateral” și a avertizat Rusia că se va confrunta cu „consecințe grave” dacă blochează negocierile de pace din Ucraina.

De această dată însă, ironia sa la adresa lui Xi, Putin și Kim arată cât de tensionată este relația dintre Washington și acest „trio” care câștigă tot mai multă vizibilitate pe scena internațională.

