China ocupă locul 10 în Global Innovation Index (GII), care analizează 139 de economii pe baza a 78 de indicatori. Elveția domină clasamentul din 2011, iar pe locurile următoare se află Suedia și Statele Unite. Germania a coborât pe locul 11, fiind înlocuită de China, relatează CNN.

China este pe cale să devină cel mai mare investitor în cercetare și dezvoltare, reducând rapid decalajul în finanțarea sectorului privat, a arătat GII.

Anul trecut, China a contribuit cu un sfert din cererile internaționale de brevete, menținându-se ca principală sursă. În schimb, SUA, Japonia și Germania au înregistrat scăderi ușoare, deși împreună reprezintă 40% din totalul cererilor.

Raportul GII subliniază că perspectivele globale ale inovării sunt afectate de scăderea investițiilor. Creșterea în cercetare și dezvoltare va încetini la 2,3% în acest an, de la 2,9% anul trecut, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel din 2010.

„Provocarea pentru Germania este cum să devină, pe lângă statutul său puternic, de zeci de ani, de motor al inovației industriale, și o forță motrice a inovației digitale”, a spus Daren Tang, directorul general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a ONU, care publică indicele de inovare.

Pe lângă Elveția, Suedia și SUA, clasamentul include Coreea de Sud, Singapore, Marea Britanie, Finlanda, Țările de Jos și Danemarca.

Pe termen lung, Germania nu ar trebui să se îngrijoreze din cauza căderii sale pe locul 11, a precizat Sacha Wunsch-Vincent, coeditor al GII, adăugând că noile clasamente nu reflectă impactul tarifelor impuse de administrația Trump în SUA.

