Femeile afgane caută tratamente cosmetice pentru a se simți frumoase, în ciuda restricțiilor. Clinicile oferă o gamă largă de proceduri, de la botox la transplanturi de păr și atrag și clientelă din străinătate datorită prețurilor accesibile.

Când au condus țara, între 1996 și 2001, și acum, talibanii au impus legea Sharia, o interpretare strictă a legii islamice. Adică, femeile nu pot lucra, nu pot ieși din locuință fără să fie însoțite de un bărbat și trebuie să aibă tot timpul fața acoperită în public. Pentru fete, școala nu mai este o opțiune, accesul fiind interzis.

Talibanii au revenit la putere în 2021, în doar 10 zile, când au reușit să cucerească toate orașele importante din Afganistan.

„Chiar dacă alții nu ne pot vedea, noi ne vedem!”

La Kabul, aproximativ 20 de clinici oferă servicii precum injecții cu botox, augmentare a buzelor și transplanturi de păr.

În sălile de așteptare, clientela este adesea înstărită și include bărbați cu părul subțire. Dar majoritatea sunt femei, uneori puternic machiate și întotdeauna acoperite din cap până în picioare.

Silsila Hamidi, 25 de ani, a decis să facă o a doua intervenție de lifting facial. „Chiar dacă alții nu ne pot vedea, noi ne vedem: să arătăm frumoase în oglindă ne dă energie”, a declarat ea.

Recomandări Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Sub restricțiile guvernului taliban, accesul femeilor la muncă a fost sever limitat. Ele nu mai pot călători pe distanțe lungi fără un tutore masculin și sunt interzise în universități, parcuri și săli de sport.

Saloanele de coafură și de înfrumusețare pentru femei au fost interzise

În timp ce intervențiile chirurgicale estetice sunt în creștere, saloanele de coafură și de înfrumusețare pentru femei au fost interzise.

„Dacă ar fi deschise… pielea noastră nu ar fi în această stare, nu am avea nevoie de operații”, a explicat Hamidi.

Guvernul nu intervine în munca clinicilor estetice, dar poliția moralității verifică dacă segregarea de gen este respectată: o asistentă medicală bărbat pentru un pacient bărbat, o asistentă medicală femeie pentru o pacientă femeie.

Unii susțin că până și membrii talibanilor sunt clienți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Lipsa părului sau a bărbii, „un semn de slăbiciune”

Transplanturile de păr sunt deosebit de populare în rândul bărbaților. „Aici, lipsa părului sau a bărbii este considerată un semn de slăbiciune”, a explicat Sajed Zadran, director adjunct al clinicii Negin Asia.

Procedurile chirurgicale sunt mult mai ieftine în Afganistan decât în Occident. La clinica lui Abdul Nassim Sadiqi, injecțiile cu botox costă între 43 și 87 de dolari, iar implanturile de păr, între 260 și 509 dolari.

Pentru a atrage noi clienți, fiecare clinică își promovează serviciile intens pe rețelele sociale, promițând frumusețe: piele netedă, buze pline și păr abundent.

„N-au ce mânca, dar vor operații pentru că au văzut tendințe pe Instagram!”

„Mulți pacienți vin fără probleme reale, dar vor să facă operații pentru că au văzut tendințe pe Instagram”, a declarat Lucky Khaan, codirector al Negin Asia.

În timp ce, potrivit ONU, 10 milioane de afgani suferă de foame, unii „care nu au bani de mâncare preferă să investească în frumusețea lor”, a adăugat chirurgul estetician.

Autoritățile talibane, care în mod normal interzic modificarea caracteristicilor fizice în conformitate cu interpretarea legii islamice, nu au răspuns la solicitări de comentarii privind chirurgia estetică.



În mai, vloggerul ploieștean Andrei Dulgheru a fost în Afganistan și a relatat, pe larg, experiența sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE