La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar fi alegeri locale, dumneavoastră cu ce candidat ați vota pentru funcția de Primar General al Bucureștiului”, oamenii au răspuns astfel:

  • Daniel Băluță (PSD) – 24%
  • Cătălin Drulă (USR) – 20%
  • Ciprian Ciucu (PNL) – 11%
  • Cristian Popescu Piedone (PUSL) – 11%.

În clasament mai urmează Anca Alexandrescu – 9%, Octavian Berceanu (REPER) – 7%, Mihai Enache (AUR) – 6% și Diana Şoşoacă (SOS) – 5%.

Așa arată rezultatele complete ale sondajului

Sondajul a fost realizat în perioada 12-22 august, pe un eşantion de 1.100 de persoane reprezentând populaţia adultă din Bucureşti. Datele au fost culese faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%, susțin autorii sondajului.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat însă că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei pentru că are de terminat două mari proiecte în sectorul pe care îl conduce.

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, nu a exclus candidatura, ci doar a spus că nu este momentul.

Cătălin Drulă a transmis indirect că va candida, el afișându-se cu președintele Nicușor Dan, dar deocamdată nu a făcut anunțul oficial.

Iar Cristian Popescu Piedone este în vizorul DNA, care l-a plasat sub control judiciar, motiv pentru care Piedone a fost demis de la șefia ANPC luna trecută.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat pe 21 august că în coaliția cu PSD, USR și UDMR s-a convenit în principiu ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie în noiembrie și urmează ca acest lucru să fie definitivat după ce PSD revine la ședințele de coaliție.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.

