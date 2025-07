Ce a discutat Drulă cu Nicușor Dan

„M-am văzut azi cu președintele Nicușor Dan și am vorbit despre continuarea proiectelor pentru București. După ani de zile în care guvernanții au lăsat orașul fără bani, avem acum, în sfârșit, șansa unui parteneriat real între Primărie, Președinție și Guvern. Un parteneriat care să aducă orașului resursele de care are nevoie pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a bucureștenilor”, a transmis Drulă pe Facebook, miercuri, 30 iulie.



El a adăugat că a discutat cu șeful statului despre investițiile în infrastructura de transport public, velo și rutier „pentru care e nevoie de împărțirea corectă a bugetului, așa cum au stabilit bucureștenii prin vot”.



„Prioritățile noastre rămân clare: toleranță zero față de corupție, investiții și dezvoltare, transport urban modern și eficient. Mai multe despre toate acestea, în curând”, a conchis Cătălin Drulă pe Facebook.

Ulterior, a spus la Antena 3 că l-a anunțat pe Nicușor Dan că vrea să candideze: „Am discutat despre asta. Noi avem și în USR de făcut procedurile noastre interne de alegeri, de desemnare a unui candidat în forurile statutare. Eu sunt bucureștean, sunt pasionat de dezvoltare și de investiții și mi-aș dori să continui proiectele lui Nicușor Dan. Am avut o discuție cu planurile pe masă”.

Întrebat dacă PNL îi va susține candidatura, Cătălin Drulă a spus: „Eu mi-aș dori și știu că este intenția și a președintelui PNL, Ilie Bolojan, și a președintelui USR, Dominic Fritz, să avem un candidat comun pe partea dreaptă în București, sper să se concretizeze”.

În replică, preşedintele Nicuşor Dan a spus despre fostul președinte USR din perioada 2022-2024: „Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din Bucureşti. Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta”.

„Cineva care are expertiză pe transporturi e binevenit în această competiţie. Atât”, a adăugat șeful statului. Întrebat dacă Drulă îndeplinește profilul unui primar al Capitalei, Nicușor Dan a răspuns: „Sigur, da”.

Cariera politică a lui Cătălin Drulă

Drulă este fondator al Asociației Pro Infrastructura, pe care a condus-o în 2015. Aceasta urmărea proiectele de autostrăzi ale statului și semnala întârzierile și problemele din contracte.

În 2016, a intrat în Guvernul condus de Dacian Cioloș, fiind consilier de stat pe infrastructura de transport la cancelaria premierului. În același an, a candidat pe listele USR PLUS și a ajuns deputat de Timiș. În perioada 2017-2019 a condus Comisia pentru Tehnologia Informației din Camera Deputaților.

În perioada decembrie 2020-septembrie 2021, Drulă a făcut parte din Guvernul condus de Florin Cîțu (PNL), fiind numit ministru USR-PLUS al Transporturilor. După ce și-a dat demisia în septembrie 2021 alături de alți patru miniștri USR PLUS, Ioana Mihăilă, Claudiu Năsui, Ciprian Teleman și Cristian Ghinea, Drulă l-a atacat dur pe fostul premier liberal, numindu-l „iresponsabil” și „premier toxic pentru România”.

Criza guvernamentală de acum patru ani a fost generată pe 1 septembrie 2021, după ce premierul de atunci, Florin Cîțu, l-a revocat pe ministrul USR PLUS al Justiţiei, Stelian Ion, susținând că acesta a refuzat să avizeze Programul de investiţii Anghel Saligny.

Cătălin Drulă a fost ales preşedinte al USR în iulie 2022, cu peste 70% din voturi, după demisia lui Dacian Cioloș și a demisionat în iunie 2024, la o zi după alegerile europarlamentare din 9 iunie, în care Dreapta Unită (USR, Forța Dreptei și PMP) a ieșit pe locul trei, după PSD-PNL și AUR.

Conflict cu sindicatele de la metrou acum patru ani

În martie 2021, Cătălin Drulă a ajuns în atenția opiniei publice după un conflict cu sindicatele de la metroul bucureștean, care au blocat pentru o zi traficul în subteran din cauza contractelor pentru spațiile comerciale ale companiei. În final, noua conducere a Metrorex a demarat eliminarea chioșcurilor din interiorul stațiilor de metrou.

Drulă a rămas atunci celebru prin replica „Rădoi, s-a terminat! Ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge”, cu trimitere la Ion Rădoi, care era de 15 ani liderul sindicatului de la metrou, timp în care a schimbat 20 de miniștri ai transporturilor și mai mulți directori ai companiei Metrorex. Rădoi a fost și în spatele protestului spontan de la metrou din martie 2021.

