„Am avut de două ori această discuţie în coaliţie. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru, datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie şi mie mi s-a părut de bun simţ ca să existe un acord, atunci când stabileşti data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil că în această toamnă să avem alegeri în Bucureşti”, a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că, având în vedere că în București primarul este ales dintr-un singur tur, partidele din coaliție trebuie să ia în calcul susținerea unui candidat comun, stabilit pe baza unor analize sociologice, pentru a evita situațiile în care sunt promovați candidați netestați sau fără șanse reale.

În acest context, Bolojan a spus că la PNL există deja un sondaj de opinie care a măsurat gradul de susținere pentru trei liberali, iar Ciprian Ciucu a ieșit primul.

Noi am testat trei dintre colegii noştri care ar putea să candideze şi am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este într-un top al încrederii între cei care au fost testaţi. Ilie Bolojan, președinte PNL și premier:

„Având în vedere şi experienţa dânsului, personală, şi rezultatele pe care le-a obţinut la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul din candidaţii redutabili şi sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcţia de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor. Este una din soluţiile bune pentru Bucureşti, pe care le văd fezabile”, a conchis Bolojan.

Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6 din 2020 și se află la al doilea mandat. El a devenit și prim-vicepreședintele PNL în noiembrie 2024, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a partidului în urma demisiei lui Nicolae Ciucă.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai. Și Bujduveanu este o variantă a liberalilor pentru Primăria Capitalei, el fiind măsurat în sondaj.

