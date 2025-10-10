Cine e exotica „Șerie Șoigu”

Șeriehon Osmanova și-a schimbat numele în „Șerie Șoigu” și a convins victimele să investească sume mari de bani într-un presupusă bursă de criptomonede deținut de familia sa. Ea a pretins că a obținut profituri mari din propria investiție de 1,5 milioane de ruble (aproximativ 15.500 de euro).

Nimeni nu s-a îndoit de originile ei, probabil din cauza aspectului exotic al Osmanova, care părea să se potrivească cu trecutul ministrului. Șoigu aparține grupului etnic Tuvan, un popor turcic siberian.

Prejudiciu estimat la 6,2 milioane de euro

Avocatul Said Iarahmedov, care reprezintă mai multe victime, a declarat că unii moscoviți au investit peste un milion de ruble (circa 10.300 de euro) în schema frauduloasă. Când au cerut banii înapoi, Osmanova dispăruse.

Avocatul IIarahmedov a estimat că prejudiciul total ar putea ajunge la 600 de milioane de ruble (aproximativ 6,2 milioane de euro). Sunt peste 200 de victime

Și soțul devenise Șoigu

Recomandări Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”

Soțul Osmanovei, care și-a schimbat și el numele în Șoigu, este de asemenea suspectat de implicare în fraudă. Mai multe victime au depus plângeri la poliție împotriva cuplului.

Serghei Șoigu, fostul ministru al apărării și apropiat al președintelui Putin, nu a comentat deocamdată cazul.

Înșelătoria demonstrează cât de ușor pot fi exploatate numele și reputația unor oficiali de rang înalt în Rusia.

Autoritățile vor trebui să investigheze cum a fost posibilă schimbarea numelui fără verificări mai amănunțite. Falsa nepoata este căutată de poliția rusă.

Citiți și: Cum fac bani soția și fiica lui Serghei Șoigu din contracte cu armata rusă: „În orice țară normală, schema trebuia anchetată”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE