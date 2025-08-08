Alexandru Petrescu se află la cârma instituției din luna decembrie a anului 2023.

Cine este șeful ASF, Alexandru Petrescu

Alexandru Petrescu a fost numit în fruntea Autorității de Supraveghere Financiară de Parlamentul României. Înainte de a ajunge președinte al ASF, a fost ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale în Guvernul Dăncilă.

Totodată, a fost ministru al Economiei și ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în Guvernul Grindeanu. Petrescu a fost și responsabil pentru „coordonarea agendei Pieței Unice Digitale Europene, în calitate de președinte al Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE) în perioada deținerii de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene”, se mai arată în CV-ul său.

În iulie 2018, Alexandru Petrescu a fost numit director general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

În anul 2015, a fost numit preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.N.C.F.R. Călători S.A. și în anul 2014, director general şi membru al Consiliului de Administraţie al C.N. Poşta Română S.A.

În anul 2000, Alexandru Petrescu a ocupat funcția de Business Development Executive la KfK Ltd, Kent Marea Britanie, în 2002 – Director Business Development la Chequepoint Ltd, London UK. Servicii Financiare şi Produse Prepaid. 

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

În 2006, a fost director pentru Europa – Business Development la Advanced Payment Solutions Ltd, London UK & Europe. Prepaid, Postpaid and Transactional Products, iar în anul 2011, Alexandru Petrescu a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Raphaels Bank, Londra, Marea Britanie.

A ocupat și funcția de director executiv la Direcţia Strategie şi Dezvoltare a C.N. Poşta Română S.A., dar și funcția de preşedinte al Comisiei pentru Pregătirea şi Monitorizarea Procesului de Privatizare C.N. Poşta Română S.A.

Ce avere are Alexandru Petrescu

Conform declarației de avere din 2024, disponibilă pe site-ul ASF, Alexandru Petrescu deține un teren intravilan, de 200 de metri pătrați, în județul Prahova. Terenul a fost cumpărat în anul 2004.

Tot din declarația de avere aflăm că Alexandru Petrescu mai deține și un apartament (140 de metri pătrați) în județul Constanța, pe care l-a moștenit în cotă-parte de 50%. Tot în Prahova, șeful ASF are și o casă, de 60 de metri pătrați. Aceasta a fost dobândită prin contract de vânzare – cumpărare, în 2004.

Imagine cu veniturile încasate de Alexandru Petrescu, conform declarației de avere.
Veniturile menționate de Alexandru Petrescu în declarația de avere din 2024. Foto: ASF
Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”
Recomandări
Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Șeful ASF a trecut în declarația de avere și ceasuri, iar valoarea estimată a acestora este de 12.000 de euro.  Mai mult, acesta a declarat și dividende în valoare de 410.750 de lei.

În conturi, Alexandru Petrescu avea:

  • Banca Transilvania, cont deschis în 2009: 78.189,2 RON
  • Banca Transilvania, cont deschis în 2015: 9.605,93 RON
  • GarantiBank, cont deschis în 2014: 15.000 RON
  • Banca Transilvania, cont deschis în 2015: 1,47 EUR

Modificări pentru pensiile private

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi avut pe ordinea de zi a ședinței de azi, 8 august 2025, adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilor private, dar a amânat discuția. Dacă proiectul va fi adoptat, ar însemna schimbări majore în sistemul de pensii private Pilonul II. 

Astfel, participanţii la acest sistem nu vor mai avea posibilitatea de a retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, aşa cum este în prezent. Ei vor putea, iniţial, să retragă doar un sfert din contribuţia totală, urmând ca apoi să îşi poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere.

În prezent, sistemul de pensii private din România are trei componente principale: pensiile administrate privat, pensiile facultative și pensiile ocupaționale.

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Ce beneficii spun guvernanții că aduc noile modificări

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) consideră bun proiectul de lege privind plata pensiilor private, susținând că aduce mai multe beneficii pentru participanți:

  • Sumele acumulate vor continua să fie investite, generând randamente financiare. Acest lucru este valabil atât pentru fondurile de retrageri programate, cât și pentru anuitățile viagere.  
  • Reducerea riscurilor investiționale și a volatilității. Fondurile de retrageri programate vor investi exclusiv în instrumente cu venit fix și risc scăzut. 
  • Venit suplimentar pe o perioadă îndelungată, „corespunzătoare rolului inerent al unui sistem de pensii, cu menținerea unei flexibilități în linie cu practica altor state cu sisteme similare: atât retragerea la început a 25% din suma totală acumulată, cât și posibilitatea suplimentării pensiei private cu sume din alte surse de economisire (ex: folosirea unor conturi de economii sau depozite bancare);
  • Tratament fiscal mai avantajos decât retragerea integrală a sumei sau retragerile pe perioade de până la 5 ani, „întrucât suma implicită pentru fondurile de retragere programată este previzionată la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, sub pragul de 3.000 de lei de la care se aplica impozitul pe venit și CASS.
  • Echilibru între rolul social – asigurarea unui venit minim egal cu indemnizația socială pentru pensionari – și flexibilitatea oferită participanților cu acumulări mai mari, care pot beneficia de pensii mai mari, cu acoperirea unei perioade minime de plată de 10 ani, mai arată sursa citată.

APAPR a anunțat că, în august 2025, s-a depășit pragul de 1 miliard de euro în plăți efectuate către beneficiarii Pilonului II și III. Din Pilonul II, aproximativ 4,2 miliarde de lei au fost plătiți către circa 250.000 de beneficiari, iar din Pilonul III, circa 890 de milioane de lei au ajuns la circa 97.000 de beneficiari.

Reacții negative

Informațiile legate de proiectul de lege privind pensiile private au stârnit reacții negative atât din partea internauților care ar urma să beneficieze de aceste pensii, cât și din partea preşedintelui AURSF (Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare).

Acesta a afirmat că autoritățile ignoră propunerile care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege și care să mai echilibreze lucrurile.

Un alt critic al măsurilor din sistemul de pensii private agreate de Guvernul Bolojan este chiar liberalul Florin Roman, care spune că acestea sunt ilegale și neconstituționale.

Și Mihai Fifor, de la PSD, a criticat dur intențiile Guvernului Bolojan, acuzându-l că lovește în românii care muncesc în speranța că vor putea să se bucure de pensiile private așa cum își doresc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o dubă a rămas blocată între bariere și a fost lovită în plin de un tren, în Polonia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
Viva.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
Elle.ro
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Mesaj de susținere pentru George Simion, găsit în telefoanele rețelei proruse Șor de Poliția din Rep. Moldova
Știri România 17:11
Mesaj de susținere pentru George Simion, găsit în telefoanele rețelei proruse Șor de Poliția din Rep. Moldova
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Știri România 14:58
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Parteneri
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul.ro
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia neașteptată luată de Forțele Aeriene ale SUA privind Tesla
Fanatik.ro
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia neașteptată luată de Forțele Aeriene ale SUA privind Tesla
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Stiri Mondene 17:40
Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
Parteneri
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Elle.ro
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

Crin Antonescu, supărat pe Nicușor Dan pentru cum a tratat funeraliile lui Iliescu: „Nu a aprins o lumânare”. „Băsiștii au câștigat alegerile”
Politică 16:42
Crin Antonescu, supărat pe Nicușor Dan pentru cum a tratat funeraliile lui Iliescu: „Nu a aprins o lumânare”. „Băsiștii au câștigat alegerile”
Putin acceptă să discute cu Trump, nu și cu Zelenski. Președintele SUA a spus că se va întâlni cu președintele Rusiei chiar și așa
Politică 15:11
Putin acceptă să discute cu Trump, nu și cu Zelenski. Președintele SUA a spus că se va întâlni cu președintele Rusiei chiar și așa
Parteneri
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
Spotmedia.ro
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Fanatik.ro
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea