În schimb, banii vor fi plătiți lunar, în cuantum egal cu indemnizația socială pentru pensionarii din sistemul public. La 31 decembrie 2024, această indemnizație era de 1.281 lei.

Plata pensiei private se face lunar

În motivarea proiectului, Executivul precizează că, începând din 2005, România a implementat sistemul pensiilor private, structurat pe trei componente, reglementate separat pentru faza de acumulare:

  1. Pensiile administrate privat – conform Legii nr. 411/2004, republicată;
  2. Pensiile facultative – conform Legii nr. 204/2006;
  3. Pensiile ocupaționale – conform Legii nr. 1/2020.

Sistemul a fost creat după modelul Băncii Mondiale și este organizat în două etape distincte: acumulare și plată.

Membrii unui fond pot solicita o singură dată, înainte de începerea plăților lunare, maximum 25% din valoarea activului personal transferat către fondul de plată. Această sumă poate fi retrasă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut.

Plata pensiei private se face lunar, din activele fondului de plată, către membru, beneficiar, supraviețuitor sau reprezentantul legal, prin serviciu poștal sau bancar, conform contractului. Cheltuielile de plată pe teritoriul României sunt suportate de beneficiar.

Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
Recomandări
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Pensia de tip retragere programată constă în sume lunare plătite până la epuizarea activului personal. Dacă titularul decedează înainte de încasarea integrală a sumei, restul este plătit moștenitorilor, într-o tranșă unică.

Valoarea plății lunare este egală cu indemnizația socială pentru pensionari din sistemul public, actualizată anual, cu excepția ultimei plăți, care poate fi diferită.

În situațiile în care activul acumulat permite o durată a plății mai mare de 10 ani, suma lunară poate depăși această limită, cu condiția ca perioada totală a plăților să fie de cel puțin 10 ani.

Ce este pensia viageră

Pensiile viagere pot fi:
a) pensie viageră pentru o singură persoană, plătită până la deces;
b) pensie viageră cu componentă de supraviețuitor, plătită beneficiarului desemnat după decesul titularului, într-un procent stabilit;
c) pensie viageră cu perioadă certă de plată, acordată titularului sau beneficiarului desemnat până la finalul perioadei prevăzute, chiar dacă titularul decedează între timp.

Plata pensiei se oprește în luna următoare decesului titularului, iar moștenitorii primesc doar sumele neîncasate până la acel moment.

Activele fondului de plată a pensiilor viagere nu pot fi cesionate, gajate sau urmărite de creditori.

Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Recomandări
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Cum se stabilește valoarea pensiei viagere

Valoarea pensiei viagere se stabilește prin calcul actuarial prudent, pe baza activului destinat și a obligațiilor de plată din contract.

Aceasta nu poate fi diminuată, dar poate fi majorată conform reglementărilor ASF.

Cuantumul se calculează împărțind valoarea activului la rata anuității pentru tipul de pensie ales, asigurându-se echivalența actuarială între suma acumulată și valoarea actuală a tuturor plăților viitoare.

