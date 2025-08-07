Banii acumulați în fondurile private de pensii nu vor mai putea fi retrași într-o singură tranșă

Noul proiect de lege prevede că beneficiarii nu vor mai putea retrage toți banii dintr-o dată, ci vor primi plăți lunare egale cu indemnizația socială pentru pensionarii din sistemul public.

În prezent, sistemul de pensii private din România are trei componente principale: pensiile administrate privat, pensiile facultative și pensiile ocupaționale.

Aceste componente sunt reglementate de legi distincte care se concentrează pe faza de acumulare a pensiilor private.

Evoluția sistemului de pensii private

Începând cu anul 2007, sistemul de pensii private din România a înregistrat o creștere semnificativă. Numărul de participanți a crescut constant, iar valoarea și calitatea activelor au evoluat pozitiv. Cu toate acestea, Guvernul subliniază lipsa unei legi care să reglementeze plata pensiilor private.

În prezent, beneficiarii pot primi suma integral sau eșalonat pe o perioadă de maximum 5 ani. Guvernul Bolojan consideră că este necesară o schimbare pentru a preveni o posibilă prăbușire a sistemului.

Principale prevederi ale proiectului de lege

Conform proiectului, pentru a obține o pensie privată, o persoană trebuie să devină membru al unui fond de plată. Condițiile includ participarea la unul sau mai multe fonduri de pensii private și îndeplinirea condițiilor legale pentru deschiderea dreptului la pensia privată.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

O altă condiție este ca valoarea activului personal să depășească echivalentul a 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari din sistemul public. Dacă această condiție nu este îndeplinită, plata se va face ca sumă unică sau eșalonat pe maximum 12 luni.

Avans din pensie și modalități de plată

Proiectul prevede posibilitatea obținerii unui avans de maximum 25% din valoarea activului personal transferat către fondul de plată. Acest avans poate fi acordat o singură dată, înaintea începerii plăților lunare.

Pensia privată va fi plătită lunar de către furnizor, prin serviciu poștal sau bancar. Cheltuielile de plată pe teritoriul României vor fi suportate de beneficiar.

Tipuri de pensii private

Proiectul de lege definește două tipuri principale de pensii private:

Pensia de tip retragere programată

Aceasta reprezintă suma plătită lunar până la epuizarea activului personal din fondul de plată. Valoarea lunară va fi egală cu indemnizația socială pentru pensionari din sistemul public, cu excepția ultimei plăți care va fi reziduală.

În cazul decesului beneficiarului înainte de epuizarea activului, suma rămasă va fi plătită moștenitorilor într-o singură tranșă.

Pensia viageră

Aceasta include mai multe subtipuri:

a) Pensia viageră pentru o singură persoană

b) Pensia viageră cu componentă de supraviețuitor

c) Pensia viageră pentru o singură persoană, cu perioadă certă de plată

Recomandări Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

Valoarea pensiei viagere se stabilește prin calcul actuarial, luând în considerare toate obligațiile de plată rezultate din contractul încheiat.

Protecția activelor și drepturile moștenitorilor

Proiectul stipulează că activele fondului de plată a pensiilor viagere nu pot fi cesionate, gajate sau urmărite de creditori. În caz de deces, moștenitorii au dreptul doar la sumele neîncasate, reprezentând pensia aferentă lunii decesului și eventuale drepturi restante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE