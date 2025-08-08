Reacții negative în legătură cu modificările plății pensiilor private

Veștile cu privire la proiectul de lege privind pensiile private au fost primite destul de prost, de internauții care ar urma să beneficieze de pe urma acestor pensii, cât și de preşedintele AURSF, care spune că autoritățile ignoră propunerile care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege și care să mai echilibreze lucrurile.

Mai mult, inclusiv liberalul Florin Roman acuză că măsura pe care vrea să o ia guvernul Bolojan e ilegală și neconstituțională.

„În expunerea de motive, se menționează că grupul de lucru a identificat nevoile participanților, elemente și date statistice relevante, astfel încât participanții și beneficiarii să obțină cel mai bun rezultat la pensionare.

Nu știu cum le-a identificat, pentru că din grupul de lucru nu a făcut parte Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), membră a BETTER FINANCE – European Federation of Investors and Financial Services Users și nicio altă structură care să reprezinte interesele participanților și ale beneficiarilor de pensii private.

Din punctul nostru de vedere, proiectul lasă foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei.

Se propune ca banii acumulați în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retrași la pensionare, ci maxim 25% din această sumă. În plus, perioada pentru plățile eșalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranțe de viață din UE, va face ca mulți să nu mai apuce să se bucure de banii acumulați.

Am încercat, în scurtul răstimp avut la dispoziție în consultarea publică organizată, să venim cu câteva propuneri care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege și care să mai echilibreze lucrurile.

Absolut toate propunerile pe care le-am formulat și pe care le regăsiți în documentul de mai jos, au fost respinse de reprezentanții AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ.

Am solicitat, imediat după primirea răspunsului intermediat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, organizarea unei dezbateri publice la care să participe reprezentanții tuturor stakeholderilor și mass-media, pentru că legea este una de hashtag#importanță majoră pentru viitorii hashtag#pensionari. Solicitarea noastră a fost ignorată de autorități.

Vom folosi toate pârghiile legale pentru a solicita în continuare ca proiectul de lege să fie modificat, dacă nu de Guvernul României, atunci măcar în Parlament, pentru ca să răspundă cu adevărat intereselor participanților și ale beneficiarilor de pensii private”, anunță Alin Iacob, preşedintele AURSF.

Florin Roman spune că Ilie Bolojan e un fals liberal

Un alt critic al măsurilor din sistemul de pensii private agreate de guvernul Bolojan este chiar liberalul Florin Roman, care spune că acestea sunt ilegale și neconstituționale.

„PNL a fost zeci de ani, gardianul Pilonului 2 de pensii private. A celor care muncesc cinstit în această țară, chiar și când dl Ciolacu a vrut «naționalizarea».

Pe înțelesul fiecăruia, dacă nu se notifica în scris administratorul, nu mai rămâneau bani în cont, pentru beneficiar, asta spunea dl Ciolacu.

Nu le-a ieșit, pentru că am demascat mascarada și atunci au încercat exact ce propune azi un guvern condus de un liberal și cu o componentă USR, ce atunci nici nu dorea deloc să se audă că se umblă la pensia privată. Noi am făcut-o din convingere, USR din motive de susținere financiară.

E ca și cum depui bani la o bancă pentru economii și când vrei să îți retragi banii, toți o singură dată, banca îți dă banii înapoi în rate. Că așa vrea ea”.

Participanţii la acest sistem nu ar mai putea retrage toţi banii o dată

Dacă proiectul ar fi adoptat ar însemna schimbări majore în sistemul de pensii private pilonul II. Astfel, participanţii la acest sistem nu vor mai putea retrage toţi banii o dată la împlinirea vârstei de 65 de ani, aşa cum este în prezent.

Ei vor putea, iniţial, să retragă doar un sfert din contribuţia totală, urmând ca apoi să îşi poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere.

Plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite și care vor fi administrate de societăți specializate, societăți care nu vor putea funcționa decât în baza unei autorizații acordate de ASF.

Potrivit proiectului de lege, cei care vor conduce aceste fonduri pot fi administratorii de fonduri de pensii private, societățile de asigurare de viață, cele de administrare a investițiilor și, nu în ultimul rând, societățile de plată a pensiilor private constituite ca societăți pe acțiuni.

Mihai Fifor, de la PSD, spune că guvernul Bolojan vrea să facă reguli pe banii românilor

Și Mihai Fifor, de la PSD, a criticat dur intențiile guvernului Bolojan, acuzându-l că lovește în românii care muncesc în speranța că vor putea să se bucure de pensiile private așa cum își doresc.

„Hai că ne-a «liniștit» Guvernul Bolojan și cu pensia privată! Repet, PRIVATĂ!!! Bani depuși în conturi individuale!

Cotizăm zeci de ani la Pilonul II sau III, sperând că măcar la bătrânețe vom avea un sprijin în plus, o pensie decentă, completată din economiile noastre proprii. Pilonul II înseamnă o parte din contribuția ta la pensie, pusă deoparte obligatoriu, într-un cont privat, în afara controlului statului. Nu e milă. Nu e ajutor social. Sunt banii tăi.

Și ce face Guvernul? Face reguli pe banii tăi. Pe economiile tale private. Decide că nu mai poți retrage toți banii deodată, ci doar lunar, în tranșe egale cu indemnizația socială – adică aproximativ 1.200 de lei, cât primește cineva care n-a contribuit deloc.

Adică te obligă să economisești, îți ia lună de lună din salariu, și la final tot statul decide cum, când și cât ai voie să primești din ce e al tău.

Asta nu mai e reformă. E încă o lovitură dată celor care au muncit cinstit și au sperat că, într-o zi, vor putea trăi demn din ce-au pus deoparte”.

Cel mai rapid drum între două orașe din Bulgaria e prin România
Știri România 13:49
Cel mai rapid drum între două orașe din Bulgaria e prin România
Președintele CJ Cluj, despre prețul unei sticle de apă la jumătate de litru sau un sandvici în Aeroportul Otopeni: „M-a întâmpinat tâlhăria oficializată”
Știri România 13:17
Președintele CJ Cluj, despre prețul unei sticle de apă la jumătate de litru sau un sandvici în Aeroportul Otopeni: „M-a întâmpinat tâlhăria oficializată”
Cum își menține silueta Raluca Bădulescu: „Sunt «nebună» intergalatică”| VIDEO EXCLUSIV
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Cum își menține silueta Raluca Bădulescu: „Sunt «nebună» intergalatică”| VIDEO EXCLUSIV
Mihai Albu a ales destinația pentru luna de miere. Mikaela îl va însoți în vacanță
Stiri Mondene 13:46
Mihai Albu a ales destinația pentru luna de miere. Mikaela îl va însoți în vacanță
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Traian Băsescu își primește vila înapoi și așteaptă și cei 150 de mii de euro. Fostul președinte primește drepturile depline ca fost șef de stat
Politică 14:04
Traian Băsescu își primește vila înapoi și așteaptă și cei 150 de mii de euro. Fostul președinte primește drepturile depline ca fost șef de stat
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Zeci de persoane au participat la funeralii
Politică 12:31
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Zeci de persoane au participat la funeralii
