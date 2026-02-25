Daniela Pescaru, supranumită „mama bugetelor” sau „noua Gherghina”

Aceasta mai este supranumită „mama bugetelor” sau „noua Gherghina”, de la numele lui Gheorghe Gherghina, datorită influenței sale în distribuția banului public, relatează Cotidianul.

Ea este prezentă la aproape fiecare ședință de Coaliție din ultimii ani, fiind chiar găsită vinovată pentru ideea de a elimina norma de hrană pentru militari și polițiști.

În urmă cu o săptămână, Kelemen Hunor a fost cel care a spus că această propunere a venit din partea Ministerului Finanțelor. Din cauza faptului că Alexandru Nazare nu era în țară, ea l-a înlocuit pe ministrul Finanțelor la ședința Coaliției. 

De asemenea, luni, 23 februarie, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut în ședința Coaliției o remarcă atunci când Daniela a luat cuvântul. 

„Aveți grijă ce spuneți că iar o să aflați că sunteți pusă de PSD și că veniți dvs. cu propuneri de tăieri”, a fost replica liderului PSD, potrivit unor surse politice, scrie Cotidianul.

Un episod controversat a avut loc în 2023, în timpul Guvernului Ciolacu, când în Coaliție s-a discutat despre naționalizarea Pilonului II de pensii. Deși niciun partid nu și-a asumat paternitatea propunerii, Daniela Pescaru a fost găsită „vinovată”.

Pentru amendamentul apărut la pachetul de măsuri fiscale pe care Marcel Ciolacu și-a angajat răspunderea în Parlament în luna septembrie a anului 2023, fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, o găsea responsabilă pe Daniela. 

„Gândindu-mă la atribuțiile și responsabilitățile pe care le are un secretar de stat, nu știu cum a ajuns să facă amendament”, spunea Marcel Boloș la Antena 3 CNN.

„Nu a fost nicio discuție nici de la PSD, nici de la PNL cu privire la Pilonul II. Eu cu Nicolae Ciucă nu am vorbit vreodată la Coaliție despre Pilonul II”, a fost și replica lui Marcel Ciolacu, potrivit HotNews.

Daniela Pescaru lucrează la Ministerul Finanțelor din 1991

Pescaru lucrează la Ministerul Finanțelor din 1991, iar cariera sa în instituțiile financiare publice a început în 1989, la Ministerul Industriei Metalurgice. A fost pe rând în multiple funcții la Direcția Generală de Programare Bugetară, coordonatoare a Departamentului Buget, până în 2014, când a ajuns să ocupe prima dată funcția de secretar de stat în Guvernul Ponta.

A stat în funcție până în 2019 și a plecat de la minister odată cu căderea Guvernului Orban și a revenit în funcția pe care o ocupă și astăzi în 2021, în Guvernul Ciucă.

Conform CV-ului său de pe site-ul Ministerului Finanțelor, este absolventă a Academiei de Studii Economice din București și a Colegiului Național de Apărare.

Conform ultimei declarații de avere pe care a depus-o în 2024, și aferente anului fiscal 2023, Pescaru are două terenuri intravilane de peste 3.200 mp în Câmpulung, o casă de vacanță în aceeași localitate și un apartament în București de 92 mp.

În ceea ce privește capitolul investițiilor, are titluri de stat în valoare de 833.580 lei la Trezoreria Sectorului 5.

Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
