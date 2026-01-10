Ce este Legea nr. 196/2018 care reglementează asociația de proprietari

Legea nr. 196/2018 este legea care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor din România.

Pe scurt, legea stabilește:

  • drepturile și obligațiile proprietarilor de apartamente;
  • modul de organizare și funcționare al asociațiilor de proprietari (adunare generală, președinte, comitet executiv, cenzor);
  • regulile privind cheltuielile comune, fondul de rulment și fondul de reparații;
  • atribuțiile administratorului de imobil;
  • sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor (amenzi).

Legea 196/2018 a înlocuit vechea Lege nr. 230/2007 și este actul normativ de bază folosit în prezent pentru toate aspectele legate de viața în blocurile de locuințe.

Cine plătește reparațiile acoperișului la bloc

Conform Legii nr. 196/2018 privind funcționarea asociațiilor de proprietari, acoperișul este considerat parte comună a unui bloc. Asemenea fundației sau casei scării, acesta face parte din structura esențială a clădirii, iar întreținerea și repararea sa sunt responsabilitatea colectivă a tuturor locatarilor. Cheltuielile pentru reparații se împart între proprietari în funcție de cota-parte indiviză pe care o dețin, iar refuzul de a contribui la costuri nu este justificat legal.

Acoperișul protejează întreaga clădire, iar degradarea lui poate avea consecințe pe termen lung asupra structurii blocului, inclusiv asupra pereților, instalațiilor și valorii de piață a tuturor apartamentelor. De la refacerea hidroizolației, schimbarea învelitorii, până la remedierea infiltrațiilor sau întreținerea uzuală, toate lucrările necesare sunt incluse în categoria reparațiilor pentru care răspund toți locatarii. Legea prevede că aceste intervenții trebuie să împiedice deteriorarea clădirii și să asigure siguranța locatarilor.

Ce se întâmplă dacă vecinii refuză să plătească?

Problemele pot apărea mai ales în cazul locatarilor de la ultimul etaj, care resimt direct efectele unui acoperiș degradat. Dacă infiltrațiile sau alte daune nu determină acordul vecinilor de a contribui la reparații, legea oferă alternative.

Proprietarii pot notifica asociația de proprietari, cerând o ședință pentru a lua o decizie privind lucrările și repartizarea costurilor. Odată adoptată hotărârea în mod legal, aceasta devine obligatorie pentru toți locatarii, inclusiv pentru cei care nu sunt de acord. Dacă refuzul de plată continuă, asociația are dreptul legal să recupereze sumele restante prin instanță.

În plus, dacă proprietarii de la ultimul etaj suferă daune evidente – cum ar fi infiltrații, mucegai sau distrugerea finisajelor – aceștia pot cere despăgubiri. Pentru a-și susține cazul, este necesară documentarea pagubelor prin fotografii sau rapoarte tehnice.

Măsuri provizorii pentru locuințele afectate

Până la efectuarea reparațiilor definitive, locatarii afectați direct de problemele acoperișului au dreptul să ia măsuri provizorii pentru a-și proteja bunurile și locuința. Cu toate acestea, astfel de soluții temporare nu înseamnă renunțarea la drepturile legale de a solicita contribuția celorlalți proprietari. În situații extreme, când refuzul vecinilor devine nejustificat, instanța poate obliga asociația să efectueze reparațiile necesare. Legea impune întreținerea unui bun comun în mod colectiv pentru a evita degradarea clădirii și protejarea dreptului de proprietate al fiecărui locatar.

Programul de liniște în bloc

Legea nr. 196/2018 nu stabilește orele exacte ale programului de liniște, dar obligă proprietarii și chiriașii să respecte liniștea și conviețuirea în condominiu.

Concret, legea prevede că:

  • proprietarii, chiriașii și orice persoane care folosesc locuințele au obligația să nu producă zgomote care pot tulbura liniștea și ordinea publică;
  • asociația de proprietari poate adopta reguli interne (prin regulamentul de ordine interioară) privind folosirea apartamentelor și a spațiilor comune, inclusiv reguli de liniște;
  • nerespectarea acestor obligații poate duce la sancțiuni contravenționale, aplicate conform legislației generale.

Intervalele orare concrete de liniște sunt stabilite prin Legea nr. 61/1991 (legea ordinii publice), nu prin Legea 196/2018:

  • 22:00 – 08:00
  • 13:00 – 14:00

În aceste intervale sunt interzise muzica la volum ridicat, bormașina, petrecerile sau orice alte activități care produc zgomot excesiv, iar amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei, în funcție de gravitate și recidivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Impozit achitat cu 5 kilograme de monezi. Gestul unui român, devenit viral pe internet: „Ați făcut-o intenționat!”
Știri România 11:38
Impozit achitat cu 5 kilograme de monezi. Gestul unui român, devenit viral pe internet: „Ați făcut-o intenționat!”
România, invadată de vulpi, urși, lupi, șacali, ciori și vidre. „Tu crezi că dacă i-ai dat de mâncare, gata, e om ca tine. Nu e, e fiară și te omoară”
Exclusiv
Știri România 11:00
România, invadată de vulpi, urși, lupi, șacali, ciori și vidre. „Tu crezi că dacă i-ai dat de mâncare, gata, e om ca tine. Nu e, e fiară și te omoară”
Parteneri
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
Adevarul.ro
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
Fanatik.ro
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Survivor Romania 2026. Echipa Faimoșilor a câștigat primele două probe
Stiri Mondene 11:20
Survivor Romania 2026. Echipa Faimoșilor a câștigat primele două probe
Dieta Marinei Almășan după sărbători. La ce a renunțat vedeta pentru un stil de viață sănătos. „Pare atât de complicat?”
Stiri Mondene 11:00
Dieta Marinei Almășan după sărbători. La ce a renunțat vedeta pentru un stil de viață sănătos. „Pare atât de complicat?”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
ObservatorNews.ro
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
GSP.ro
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Parteneri
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Mediafax.ro
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Două femei au fost lovite de mașină, în timp ce mergeau pe marginea șoselei, în Dolj! Una dintre ele și-a pierdut viața
KanalD.ro
Două femei au fost lovite de mașină, în timp ce mergeau pe marginea șoselei, în Dolj! Una dintre ele și-a pierdut viața

Politic

Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 01:40
Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil
Guvernul Bolojan va lua banii din taxele și impozitele plătite de români, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Politică 09 ian.
Guvernul Bolojan va lua banii din taxele și impozitele plătite de români, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de milioane de euro
Fanatik.ro
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de milioane de euro
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii