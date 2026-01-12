„M-am întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi împreună am adus la aceeaşi masă ELCEN (Min. Energiei) şi Termoenergetica (PMB). Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar şi soluţiile. Asta după ce zilele trecute apărut o avarie la un cazan cu apă fierbite al CET Sud. A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din reţeaua de distribuţie, suplimentând debitul de apă”, a scris primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, pe Facebook.

El a adăugat că, pentru a nu risca avarii în lanţ, ELCEN a redus presiunea apei din reţea. „Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor, ceea ce ar fi dus la oprirea serviciului de termoficare pe o perioadă lungă de timp în plină iarnă. Pentru a rezolva problema, specialiştii au decis ca, încă din această seară, să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud”, a precizat Ciucu.

În final, edilul a spus că „sistemul va funcţiona, pentru ca bucureştenii să beneficieze apă caldă şi căldură şi în acestă iarnă”, doar că „în regim de avarie”.

