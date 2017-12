Am ajuns la finalul unui an complicat, complex, un an încărcat cu evenimente sociale, politice, culturale și sportive. A fost anul marcat de protestele #rezist, de decizii politice fără precedent și de dispariția unor personalități marcante. Am plâns și ne-am bucurat, am fost pesimiști sau optimiști și, încă o dată, sportivii români ne-au făcut mândri.

Libertatea a initiat, pe Facebook, un sondaj în care a cerut cititorilor să desemneze personalitatea anului care tocmai se încheie. Cei mai mulți dintre cei care au răspuns au indicat-o ca om al anului 2017 pe sportiva Simona Halep. Constanțeanca devenita numărul 1 în tenisul mondial a adus multe emoție, dar și multa bucurie românilor. Mai mult decât atât, Simona ne-a făcut să fim mândri. De ea, dar și că suntem români.

Multe dintre preferințele românilor s-au îndreptat și către Regele Mihai, ultimul rege al României, care s-a stins din viață pe 5 decembrie 2017, departe de țară. Pentru că a iubit România, chiar fiind departe de ea și pentru că a luptat mereu pentru imaginea noastră în lume.

Cititorii Libertatea au nominaziat și personajul colectiv ”#rezist” și și-au exprimat respectul pentru oamenii care, de-a lungul întregului an, au stat cu ochii pe derapajele clasei politice și au ieșit în stradă, indiferent de vreme, în încercarea de a schimba ceva în bine.