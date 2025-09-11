400 de camere pe drumurile naționale și autostrăzi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Acestea vor face parte din sistemul național e-Sigur și vor detecta viteza instantanee, dar și viteza medie a vehiculelor, pentru a combate accidentele rutiere.

Mai exact, șoferii vor primi amendă chiar dacă reduc viteza doar în dreptul camerelor, asta pentru că noul sistem va calcula și viteza medie. 

Concret, cei care ajung dintr-un punct în altul mai repede decât prevede legea vor fi amendați  pentru viteză.

Cum va funcționa sistemul e-Sigur

Noile camere vor fi dotate cu radar omologat și vor fi conectate la un sistem centralizat de monitorizare. Pe DN1 vor exista, de exemplu, 28 de puncte de supraveghere. Fiecare cameră va înregistra numerele de înmatriculare și va transmite datele către serverul central, unde se calculează automat viteza medie pe o anumită distanță.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a explicat pentru ProMotor:

„De exemplu, să spunem că o cameră e montată pe DN1, la ieșire din Ploiești, iar o alta la Săftica. Distanța între cele două e de 30 de kilometri, iar dacă se respectă limita maximă de viteză impusă pe această secțiune, 70 km/h, drumul se parcurge în cel mai bun caz în 25 de minute. Dar dacă o mașină e înregistrată de prima cameră la ora 10:00 iar de cea de-a doua la 10:20, sistemul va detecta automat că distanța a fost parcursă, în medie, cu 90 km/h. Situație în care vei primi amenda acasă, pentru depășirea cu 20 km/h a limitei legale. Practic, nu mai poți «fenta» radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta.

Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Recomandări
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Lista drumurilor supravegheate

Majoritatea camerelor vor fi montate pe drumurile naționale, în afara localităților, dar și pe toate autostrăzile din România, inclusiv pe zonele vechi ale A1 și A2. 

Pe autostrăzile construite mai recent, camerele există deja și trebuie doar conectate la sistemul e-Sigur.

Sistemul va funcționa automat, similar celui pentru rovinietă: vor fi generate imagini, iar un ofițer de poliție va valida încălcările și va emite amenzile, care vor fi trimise prin poștă.

Exemplul Bulgariei: mii de amenzi în câteva ore

România nu este prima țară din regiune care aplică acest model. Începând cu 7 septembrie, Bulgaria a introdus un sistem identic, prin care camerele de taxare măsoară nu doar viteza maximă, ci și viteza medie pe secțiuni de drum.

În primele 7 ore după ce radarele au fost puse în funcțiune au fost identificate 582 de încălcări, iar în doar 12 ore, numărul contravenienților a depășit 1.500.

„Un șofer a fost prins conducând cu o viteză medie de 222 km/h. Cel mai mare număr de contravenții din noaptea respectivă a fost pe porțiunea Dolni Dubnik – Telish. Vorbim des despre această porțiune, avem 193 de încălcări înregistrate în această noapte (n.r. duminică noapte)”, a precizat directorul Administrației Naționale a Taxelor, Oleg Asenov.

Camerele au surprins și un șofer de camion care circula cu 162 km/oră.

Odată ce sistemul va fi implementat, șoferii din România nu vor mai putea evita amenzile încetinind doar în apropierea radarelor fixe. Camerele vor sancționa automat viteza medie pe sectoarele de drum, așa cum deja se întâmplă în Bulgaria.

Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”

