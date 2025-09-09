Recorduri periculoase pe autostrăzile din Bulgaria

În primele 7 ore,  după ce radarele au fost puse în funcțiune, au fost identificate 582 de încălcări, iar în doar 12 ore, numărul contravenienților a depășit 1.500, potrivit comisarului Maria Boteva, șeful adjunct al Departamentului Poliției Rutiere, citat de Nova.

Asta după ce pe 7 septembrie, camerele de supraveghere din Bulgaria au început să măsoare nu doar viteza maximă, ci și viteza medie a vehiculelor pe anumite porțiuni de drum.

Sistemul de supraveghere din Bulgaria folosește camere fixe instalate pentru verificarea plății vinietei, care măsoară timpul în care un vehicul parcurge distanța dintre două puncte fixe. Camerele detectează momentul trecerii, fotografiază plăcuța de înmatriculare, calculează viteza medie și o compară cu limita legală. Dacă viteza este depășită, sistemul emite automat o amendă electronică.

Cel mai grav caz a fost al unui șofer de camion de peste 12 tone, surprins rulând cu 162 km/h pe autostradă, mult peste limita legală. 

La autoturisme, vitezele maxime înregistrate au fost de 222 km/h, 200 km/h și 187 km/h.

Comisarul Boteva a precizat că sistemul este activ pe 11 dintre cele 12 secțiuni preselectate, fiecare cu o lungime de aproximativ 10 kilometri, iar ultima secțiune va fi pusă în funcțiune după sărbători. 

Cei care nu respectă viteza legală vor primi amenzi electronice, cu notificări trimise prin telefon, e-mail sau Viber în termen de până la 10 zile de la încălcare, a explicat oficialul.

Deși legea nu obligă la semnalizarea acestor tronsoane, comisarul Boteva a precizat că lista completă a secțiunilor monitorizate este disponibilă pe site-ul Administrației Naționale de Taxe Rutiere.

Amenzi de peste 500 de euro

Pentru șoferul surprins cu 222 km/h pe autostrada Trakia (unde limita este 140 km/h), amenda poate ajunge la 900–1000 leva,  adică peste 2500 RON sau peste 500 Euro , iar permisul de conducere poate fi retras.

Un șofer a fost surprins pe Tangenta Nordică a Sofiei cu 179 km/h, depășind limita cu 59 km/h.

Limitele de viteză în Bulgaria pentru 2025 sunt:

  • În localități: 50 km/h
  • În afara localităților: 90 km/h
  • Pe drumuri expres: 120 km/h
  • Pe autostrăzi: 130 km/h, cu excepția unor sectoare noi unde limita este de 140 km/h.

Reacțiile șoferilor: „Sunt criminali”

Noul sistem a stârnit și reacții puternice din partea cetățenilor. Mulți consideră că amenzile nu sunt suficient de dure pentru a descuraja astfel de comportamente:

  • „Persoanele care încalcă legea sunt infractori și trebuie prinși imediat și trimiși acolo unde le este locul. Nu sunt doar persoane care încalcă legea, sunt criminali! Nu respectă niciun fel de reguli, principii sau legi în țara noastră!”
  • „Ar trebui să existe amenzi mai mari, deoarece cei care depășesc limita de viteză trebuie să suporte consecințele. Eu sunt întotdeauna atent!”
Primele ore de funcționare ale sistemului de control al vitezei medii din Bulgaria au demonstrat că depășirea vitezei rămâne o problemă gravă. Autoritățile promit sancțiuni drastice pentru șoferii periculoși, în speranța reducerii numărului de accidente.

Mai ales că România și Bulgaria ocupă primele două locuri la numărul de accidente rutiere mortale din toată Uniunea Europeană. Concret, România și Bulgaria sunt la egalitate cu  81 de decese la un milion de locuitori, în timp ce media europeană este de 46.

