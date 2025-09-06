Amenzi automate pentru șoferii care depășesc viteza în Bulgaria

Începând cu 7 septembrie, camerele de supraveghere din Bulgaria vor măsura nu doar viteza maximă, ci și viteza medie a vehiculelor pe anumite porțiuni de drum. Șoferii care depășesc limitele legale vor primi automat amenzi electronice. Administrația Națională de Taxare a publicat toate secțiunile monitorizate pe site-ul său, inclusiv hărți, pentru ca șoferii să poată vedea în avans unde sunt active camerele.

Profesorul Oleg Asenov, șeful Administrației Naționale de Taxare din Bulgaria , a explicat că schimbarea vizează reducerea condusului imprudent, în special pe autostrăzi și în zonele predispuse la accidente.

„A venit timpul momentul în care și camerele de taxare să-și deschidă ochii asupra încălcărilor vitezei medii”, a declarat el, subliniind că sancțiunile vor începe de la ora 00.00 pe 7 septembrie.

Viteze șocante înregistrate înainte de implementare

Asenov a menționat că, chiar înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, s-au înregistrat cifre șocante. Pe Tangenta Nordică de Viteză, una dintre cele mai atent urmărite porțiuni online, s-au înregistrat încălcări cu o viteză medie de peste 200 km/h.

„Recordul” actual este de 153 km/h, pe care l-a descris ironic drept „un nou campion”. El a avertizat că astfel de viteze sunt extrem de periculoase, crescând semnificativ riscul de accidente grave.

Sancțiuni mai dure pentru șoferii vitezomani

Directorul a confirmat că numărul zonelor monitorizate va crește treptat. Sunt deja în desfășurare discuții cu Poliția Rutieră pentru a asigura că, până la sfârșitul anului, aproximativ 1.200 de kilometri de autostrăzi și drumuri de clasa întâi vor fi acoperite de sistemul de control al vitezei medii.

În același timp, intră în vigoare și penalități mai stricte pentru încălcările de trafic, întărind eforturile autorităților pentru o mai mare siguranță rutieră. Implementarea acestui sistem avansat de monitorizare reprezintă un pas semnificativ către îmbunătățirea siguranței pe drumurile țării.

Șoferii sunt încurajați să se familiarizeze cu noile reguli și să-și ajusteze comportamentul la volan pentru a evita sancțiunile și, mai important, pentru a contribui la reducerea riscului de accidente.

Care sunt limitele de viteză în Bulgaria

Limitele de viteză în Bulgaria pentru anul 2025 sunt următoarele:

În localități: 50 km/h

În afara localităților: 90 km/h

Pe drumurile expres (drumuri cu circulație rapidă, dar care nu sunt autostrăzi): 120 km/h

Pe autostrăzi: 130 km/h (limita a fost redusă recent de la 140 km/h la 130 km/h, în majoritatea sectoarelor, cu excepția unor autostrăzi noi și foarte bine întreținute unde s-ar putea menține 140 km/h)

Aceste limite sunt aplicabile în general, dar șoferii trebuie să fie atenți la semnele de circulație locale care pot indica alte restricții.

