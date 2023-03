Soldații, care au arătat rămășițele dronei jurnaliștilor de la CNN, spun că aceasta zbura foarte jos, astfel încât a putut fi doborâtă cu arme automate Ak-47. Resturile au fost găsite într-o pădure din Ucraina, fără a fi precizat locul exact.

De asemenea, militarii au spus că aparatul de zbor a fost modificat astfel încât să poată transporta o bombă.

Some tech bloggers say the machines are known as „Alibaba drones” as they have been available for sale for up to $15,000 on Chinese marketplace websites. https://t.co/qHqkt6Cjq6