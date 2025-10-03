Cod galben de ploi torențiale în 12 județe

Astfel, potrivit meteorologilor, o atenţionare cod galben privind ploi însemnate cantitativ va fi valabilă de vineri, de la ora 23.00, până sâmbătă, la ora 10.00. „În intervalul menţionat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul şi nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul şi centrul Moldovei. Cantităţile de apă vor fi de 25…35 l/mp şi local de 40…50 l/mp”, a transmis ANM.

Harta județelor afectate de codul galben de ploi torențiale. Sursa foto: ANM

Cod portocaliu de ploi și vânt puternic în 19 județe și în București, până vineri noapte

Zone din 19 județe și municipiul București se vor afla sub avertizări cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ și de vânt puternic, până vineri seara. Astfel, până în 3 octombrie, ora 23:00, va fi cod portocaliu de ploi abundente în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova, unde se vor acumula cantități de apă de 70 – 80 l/mp, izolat de peste 90 l/mp.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

De asemenea, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea și în București, codul portocaliu vizează intensificări puternice ale vântului, susținute cu rafale de 70 – 90 km/h. În același timp, un cod galben de ploi însemnate cantitativ va fi valabil până vineri seara în zone din centrul și din estul Munteniei, dar și în Dobrogea (cantitățile de apă vor fi de 25 – 35 l/mp și local de 40 – 50 l/mp). De asemenea, un al doilea cod galben, de data aceasta de intensificări ale vântului, va viza areale din Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și din sudul Moldovei, unde vitezele la rafală vor fi de 50 – 70 km/h.

Până vineri la ora 21.00 va fi cod roşu de ploi abundente în judeţele Dolj şi Olt, unde se vor acumula cantităţi de apă de 100…110 l/mp.

De vineri dimineaţă până sâmbătă, la ora 10.00, vremea se va menţine închisă, vântoasă şi deosebit de rece. Va continua să plouă însemnat cantitativ (25…40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susţinute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade Celsius.

În această dimineață, ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Potrivit specialiștilor, vremea nu va mai fi așa rece de săptămâna viitoare, urmând ca temperaturile să fie unele specifice toamnei. În ce privește ploile, și acestea se vor domoli, săptămâna viitoare chiar vor lipsi, apoi vor mai fi precipitații abundente spre finalul lunii octombrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE