Cod roșu de ploi abundente în Dolj și Olt

Astfel, joi, de la ora 18.00, județele Dolj și Olt vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00, în judeţele avertizate, va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 100 – 110 l/mp.

De altfel, o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri a intrat în vigoare joi la ora 10:00 şi este valabilă până sâmbătă dimineaţa.

Harta României cu județele afectate de avertizările cod roșu, galben și portocaliu, emise de Administrația Națională de Meteorologie 2 octombrie 2025
Sursa foto: ANM

Frig, ploi, lapoviță și ninsori în jumătate de țară

Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 şi 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17 – 20 de grade, şi minime între 0 şi 10 grade, potrivit ANM.

Din dimineaţa zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară, se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25 – 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 – 90 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va ninge temporar viscolit şi se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi izolat în rest, cu viteze, în general, de 45 – 55 km/h, iar în Muntenia şi Dobrogea de peste 60 – 70 km/h.

Vreme rece și în București

În zona municipiului Bucureşti, de joi, de la ora 10.00, până vineri dimineaţă, vremea va fi închisă, vântoasă şi deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantităţile de apă vor fi de 10…15 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ziua de până la 50…55 km/h, iar seara şi noaptea de până la 70…75 km/h. T

emperatura maximă va fi de 10…11 grade şi cea minimă de 4…6 grade.

De vineri dimineaţă până sâmbătă, la ora 10.00, vremea se va menţine închisă, vântoasă şi deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25…40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susţinute pearcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade Celsius.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Ninsoare abundentă pe Transalpina, drumul a fost închis: cod portocaliu de viscol și vânt puternic
Știri România 10:23
Ninsoare abundentă pe Transalpina, drumul a fost închis: cod portocaliu de viscol și vânt puternic
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană"
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”
Imaginea cu Alexia Eram fără sutien a stârnit reacții în mediul online. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții. „Este o zi emoționantă"
Stiri Mondene 10:42
Imaginea cu Alexia Eram fără sutien a stârnit reacții în mediul online. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții. „Este o zi emoționantă”
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Stiri Mondene 10:06
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis"
Politică 01 oct.
Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis”
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 01 oct.
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
