Cod roșu de ploi abundente în Dolj și Olt

Astfel, joi, de la ora 18.00, județele Dolj și Olt vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00, în judeţele avertizate, va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 100 – 110 l/mp.

De altfel, o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri a intrat în vigoare joi la ora 10:00 şi este valabilă până sâmbătă dimineaţa.

Sursa foto: ANM

Frig, ploi, lapoviță și ninsori în jumătate de țară

Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 şi 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17 – 20 de grade, şi minime între 0 şi 10 grade, potrivit ANM.

Din dimineaţa zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară, se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25 – 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 – 90 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va ninge temporar viscolit şi se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi izolat în rest, cu viteze, în general, de 45 – 55 km/h, iar în Muntenia şi Dobrogea de peste 60 – 70 km/h.

Vreme rece și în București

În zona municipiului Bucureşti, de joi, de la ora 10.00, până vineri dimineaţă, vremea va fi închisă, vântoasă şi deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantităţile de apă vor fi de 10…15 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ziua de până la 50…55 km/h, iar seara şi noaptea de până la 70…75 km/h. T

emperatura maximă va fi de 10…11 grade şi cea minimă de 4…6 grade.

De vineri dimineaţă până sâmbătă, la ora 10.00, vremea se va menţine închisă, vântoasă şi deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25…40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susţinute pearcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade Celsius.

