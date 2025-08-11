Cod roșu de caniculă în România

Valul intens de căldură lovește România. Se vor înregistra maxime extreme în sudul țării, unde valorile din termometre vor ajunge chiar și la 41 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod roșu și portocaliu pentru mai multe județe.

ANM a emis cod roșu pentru județele Mehedinți și Dolj, valabil de luni, ora 10.00, până marți la aceeași oră.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39-41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 20-23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

Temperaturi de foc în restul țării

Tot pentru ziua de luni, 11 august, meteorologii ANM au emis și două avertizări de tip cod galben și cod portocaliu. Județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea se află sub cod portocaliu de caniculă de luni la ora 10.00 până marți la ora 10.00. Temperaturile maxime vor atinge 37-39 de grade, cu un disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat a fost emis pentru județele Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, municipiul București și zona continentală a județului Constanța.

„Luni, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei şi sudul Dobrogei continentale va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade”, a mai transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cod galben de vânt puternic în cinci județe din România

În paralel cu zilele de caniculă, românii se vor confrunta și cu rafale de vânt puternic. ANM a emis și o avertizare de cod galben pentru intensificări ale vântului în județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița și zonele joase ale județelor Vrancea, Buzău și Prahova. Rafalele de vânt pot atinge 50-70 km/h, între orele 6.00 și 18.00.

Ce condiții trebuie să fie îndeplinite pentru emiterea codului roșu de caniculă

Pentru emiterea codului roșu de caniculă în România trebuie îndeplinite următoarele condiții principale:

Temperaturile maxime trebuie să depășească anumite praguri specifice zonei geografice și altitudinii. În zonele joase din sudul țării, pragul este de peste 40°C, în zonele de deal și de munte, pragul scade la aproximativ 37-38°C, iar în apropierea vârfurilor munților, pragul poate fi chiar de peste 29°C.

Indicele temperatură-umezeală (ITU), care reflectă temperatura resimțită de corpul uman prin combinarea temperaturii cu umiditatea, trebuie să depășească pragul critic de circa 80 de unități, accentuând disconfortul termic.

Valul de căldură trebuie să fie persistent cel puțin două zile consecutiv, astfel încât efectele extreme să se mențină asupra sănătății și mediului.

Nopțile tropicale, cu temperaturi minime care nu scad sub 20°C, însoțesc în mod frecvent aceste perioade de caniculă intensă.

Contextul meteorologic și fiziologic al zonei este luat în calcul, precum umiditatea, altitudinea și durata valului de căldură pentru a decide emiterea avertizării.

Practic, codul roșu se emite pentru condiții de caniculă extremă, cu risc major asupra sănătății populației, inclusiv celor sănătoase, precum și pentru eventuale perturbări sociale și economice.

Cum emit meteorologii codul roșu de caniculă

Emiterea codului roșu implică:

Afectarea majoră a sănătății persoanelor chiar sănătoase;

Riscuri vitale pentru grupurile vulnerabile;

Necesitatea întreruperii activităților în aer liber;

Posibile probleme în alimentarea cu electricitate;

Impact negativ asupra animalelor și potențial risc de incendii extinse;

Perturbări semnificative ale traficului rutier, feroviar și transportului fluvial/maritim în cazul temperaturilor extreme.

Codul roșu este folosit pentru fenomene meteorologice cu un grad de intensitate foarte mare și efecte dezastruoase, fiind cel mai grav nivel din sistemul de avertizări meteorologice pe coduri de culoare (verde, galben, portocaliu, roșu).

Ce sunt nopțile tropicale în România

În România, „nopți tropicale” sunt acele nopți când temperatura minimă nu scade sub 20°C. Aceste nopți nu aduc răcoare nocturnă, sunt foarte calde și pot fi dificil de suportat, deoarece organismul nu reușește să-și regleze corect temperatura în timpul somnului.

În regiunile joase, nopțile tropicale apar, de obicei, între mai și septembrie, iar în zonele montane sunt mult mai rare, uneori înregistrându-se doar o dată la câteva decenii.

Fenomenul devine tot mai frecvent în România și reprezintă o problemă deosebită în orașele cu mult beton și spații verzi reduse, unde efectul de „insulă termică” urbană menține temperaturile ridicate pe timpul nopții.

Ce este codul galben de vânt

Codul galben de vânt în România se emite atunci când sunt așteptate fenomene meteorologice temporar periculoase, cum ar fi intensificări ale vântului care pot provoca întreruperi scurte ale curentului electric și comunicațiilor, avarii la acoperișuri și coșuri de clădiri, ruperea ramurilor copacilor și perturbări ale circulației rutiere, în special pe rutele secundare și în zonele forestiere.

De asemenea, poate fi afectată funcționarea infrastructurii zonelor de schi și transportului pe cablu.

Când se emite codul galben de vânt

Codul galben de vânt indică o intensitate suficientă pentru a genera disconfort și riscuri locale, dar fără efecte foarte grave sau extinse, care ar justifica un cod portocaliu sau roșu. Viteza vântului pentru acest cod se situează, de regulă, în jurul valorii de 40-65 km/h, cu rafale care pot ajunge în unele cazuri la 60-70 km/h.

Pe scurt, codul galben de vânt se emite când:

Vântul are intensificări ce pot provoca perturbări și daune moderate

Sunt posibile întreruperi temporare ale utilităților

Circulația rutieră poate fi afectată, în special pe drumuri secundare și în păduri

Există un risc de avarii la clădiri și infrastructuri ușor vulnerabile.

