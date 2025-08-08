Cod portocaliu de noapte tropicală. Județele în care disconfortul termic va depăși pragul critic

Cod galben de caniculă în sudul și vestul României

Sâmbătă, românii se vor confrunta cu maxime de până 35… 37 de grade Celsius, în sudul și în vestul teritoriului. Meteorologii au emis deja un cod galben, valabil în intervalul 9 august – 10 august și vizează peste 20 de județe.

„Sâmbătă (9 august), în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade Celsius.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18… 22 de grade Celsius”, se arată în atenționarea ANM.

Lista județelor care se află sâmbătă sub cod galben de caniculă. Foto: ANM

Vara 2025 este considerată a fi cea mai călduroasă din ultimii ani, iar luna iunie 2025 a fost cea mai călduroasă din toate timpurile. Sezonul acesta a fost deja marcat de fenomene meteo extreme, de maxime de peste 40 de grade Celsius, dar și de furtuni puternice care au distrus complet unele localități din țară.

Cod portocaliu și cod galben de caniculă duminică

Meteorologii au extins atenționarea și pentru ziua de duminică, 10 august, atunci când este valabil un cod galben și unul portocaliu de caniculă.

Codul portocaliu vizează județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 38… 39 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală.

Codul galben de caniculă a fost emis pentru zonele Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Lista zonelor din România care vor fi afectate de codul portocaliu și codul galben de caniculă de duminică. Foto: ANM

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius, caracterizând local o noapte tropicală. Meteorologii anunță că valul de caniculă va persista și luni în România.

Când se emite codul portocaliu de caniculă

Codul portocaliu de caniculă în România se emite atunci când valorile temperaturilor extreme pot deveni periculoase pentru anumite categorii de persoane, precum persoane în vârstă, cu handicap, bolnavi cronici, persoanele care iau medicamente sau cele izolate, dar și pentru persoanele care desfășoară activități în aer liber.

Acest cod atestă un grad mare de intensitate a valului de căldură și implică riscuri precum apariția problemelor de sănătate, dar și alte efecte negative precum pericol de incendii, afectarea traficului rutier și feroviar sau chiar probleme în alimentarea cu electricitate.

De asemenea, pe durata codului portocaliu, sunt recomandate măsuri de precauție sporite pentru protejarea sănătății și pentru prevenirea incidentelor cauzate de temperaturile extreme.

Diferența dintre codul galben și codul portocaliu de caniculă

Diferența principală dintre codul galben și codul portocaliu de caniculă în România constă în intensitatea fenomenelor și riscurile pe care le implică:

Cod galben de caniculă – Se dă când este foarte cald, dar nu extrem de periculos. Temperaturile sunt de obicei peste 35°C. Poți ieși afară, dar trebuie să fii precaut: să bei apă multă, să stai la umbră și să eviți efortul prea mare în soare.

Cod portocaliu de caniculă – Se dă când este extrem de cald și periculos pentru sănătate. Temperaturile sunt peste 37°C și disconfortul la căldură este foarte mare. Este recomandat să stai cât mai mult în casă, să te hidratezi des și să nu faci efort fizic afară. Acest cod înseamnă un risc serios pentru persoanele în vârstă, bolnavi sau copii.

Ce sunt nopțile tropicale

Nopțile tropicale sunt nopțile în care temperatura minimă nu scade sub 20 de grade Celsius.

Aceste nopți sunt caracterizate prin faptul că, deși ziua poate fi foarte caldă, peste 30… 35°C, noaptea nu aduce răcoare și temperatura rămâne ridicată, ceea ce face ca disconfortul termic să fie accentuat și somnul să fie adesea neodihnitor.

Nopțile tropicale se produc în special în zonele de câmpie, în Dobrogea, Crișana, Oltenia, în zonele joase, și sunt mai rare la altitudini mari sau în zone muntoase.

Ele pot apărea mai frecvent între lunile mai și septembrie, iar uneori excepțional chiar și în aprilie sau octombrie în unele regiuni. În orașele mari cu multe suprafețe de beton și asfalt, temperatura pe timpul nopții rămâne ridicată din cauza efectului „insulei de căldură urbană”.

Cum afectează nopțile tropicale starea de sănătate

Pentru sănătatea oamenilor, nopțile tropicale pot provoca:

Disconfort termic accentuat, deoarece organismul nu se poate răcori pe timpul nopții, afectând mecanismele naturale de termoreglare și reducând calitatea somnului.

Somn neodihnitor care poate duce la oboseală, scăderea performanțelor cognitive și a capacității de concentrare.

Creșterea riscului pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, copiii, persoanele cu boli cronice și cele cu probleme cardiovasculare sau respiratorii.

Creșterea incidenței problemelor de sănătate legate de căldură, inclusiv insolații și epuizare termică.

