Cod portocaliu de noapte tropicală. Județele în care disconfortul termic va depăși pragul critic

Cod galben de caniculă în sudul și vestul României

Sâmbătă, românii se vor confrunta cu maxime de până 35… 37 de grade Celsius, în sudul și în vestul teritoriului. Meteorologii au emis deja un cod galben, valabil în intervalul 9 august – 10 august și vizează peste 20 de județe.

„Sâmbătă (9 august), în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade Celsius.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18… 22 de grade Celsius”, se arată în atenționarea ANM.

Zonele afectate de codul galben de caniculă din România
Lista județelor care se află sâmbătă sub cod galben de caniculă. Foto: ANM

Vara 2025 este considerată a fi cea mai călduroasă din ultimii ani, iar luna iunie 2025 a fost cea mai călduroasă din toate timpurile. Sezonul acesta a fost deja marcat de fenomene meteo extreme, de maxime de peste 40 de grade Celsius, dar și de furtuni puternice care au distrus complet unele localități din țară.

Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
Recomandări
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Cod portocaliu și cod galben de caniculă duminică

Meteorologii au extins atenționarea și pentru ziua de duminică, 10 august, atunci când este valabil un cod galben și unul portocaliu de caniculă.

Codul portocaliu vizează județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 38… 39 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală.

Codul galben de caniculă a fost emis pentru zonele Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cod portocaliu de noapte tropicală. Județele în care disconfortul termic va depăși pragul critic
Lista zonelor din România care vor fi afectate de codul portocaliu și codul galben de caniculă de duminică. Foto: ANM
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Recomandări
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius, caracterizând local o noapte tropicală. Meteorologii anunță că valul de caniculă va persista și luni în România.

Când se emite codul portocaliu de caniculă

Codul portocaliu de caniculă în România se emite atunci când valorile temperaturilor extreme pot deveni periculoase pentru anumite categorii de persoane, precum persoane în vârstă, cu handicap, bolnavi cronici, persoanele care iau medicamente sau cele izolate, dar și pentru persoanele care desfășoară activități în aer liber.

Acest cod atestă un grad mare de intensitate a valului de căldură și implică riscuri precum apariția problemelor de sănătate, dar și alte efecte negative precum pericol de incendii, afectarea traficului rutier și feroviar sau chiar probleme în alimentarea cu electricitate.

De asemenea, pe durata codului portocaliu, sunt recomandate măsuri de precauție sporite pentru protejarea sănătății și pentru prevenirea incidentelor cauzate de temperaturile extreme.

Diferența dintre codul galben și codul portocaliu de caniculă

Diferența principală dintre codul galben și codul portocaliu de caniculă în România constă în intensitatea fenomenelor și riscurile pe care le implică:

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Cod galben de caniculă – Se dă când este foarte cald, dar nu extrem de periculos. Temperaturile sunt de obicei peste 35°C. Poți ieși afară, dar trebuie să fii precaut: să bei apă multă, să stai la umbră și să eviți efortul prea mare în soare.

Cod portocaliu de caniculă – Se dă când este extrem de cald și periculos pentru sănătate. Temperaturile sunt peste 37°C și disconfortul la căldură este foarte mare. Este recomandat să stai cât mai mult în casă, să te hidratezi des și să nu faci efort fizic afară. Acest cod înseamnă un risc serios pentru persoanele în vârstă, bolnavi sau copii.

Ce sunt nopțile tropicale

Nopțile tropicale sunt nopțile în care temperatura minimă nu scade sub 20 de grade Celsius.

Aceste nopți sunt caracterizate prin faptul că, deși ziua poate fi foarte caldă, peste 30… 35°C, noaptea nu aduce răcoare și temperatura rămâne ridicată, ceea ce face ca disconfortul termic să fie accentuat și somnul să fie adesea neodihnitor.

Nopțile tropicale se produc în special în zonele de câmpie, în Dobrogea, Crișana, Oltenia, în zonele joase, și sunt mai rare la altitudini mari sau în zone muntoase.

Ele pot apărea mai frecvent între lunile mai și septembrie, iar uneori excepțional chiar și în aprilie sau octombrie în unele regiuni. În orașele mari cu multe suprafețe de beton și asfalt, temperatura pe timpul nopții rămâne ridicată din cauza efectului „insulei de căldură urbană”.

Cum afectează nopțile tropicale starea de sănătate

Pentru sănătatea oamenilor, nopțile tropicale pot provoca:

  • Disconfort termic accentuat, deoarece organismul nu se poate răcori pe timpul nopții, afectând mecanismele naturale de termoreglare și reducând calitatea somnului.
  • Somn neodihnitor care poate duce la oboseală, scăderea performanțelor cognitive și a capacității de concentrare.
  • Creșterea riscului pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, copiii, persoanele cu boli cronice și cele cu probleme cardiovasculare sau respiratorii.
  • Creșterea incidenței problemelor de sănătate legate de căldură, inclusiv insolații și epuizare termică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fermier amendat de ANAF pentru că a luat apă pentru muncitorii de pe câmp, pe firmă, în 2019

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu. Val de reacții după apariția imaginilor
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu. Val de reacții după apariția imaginilor
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Unica.ro
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Românii află azi ce se întâmplă cu banii lor din pensiile private Pilonul II și III. Ce e pensia viageră
Știri România 12:23
Românii află azi ce se întâmplă cu banii lor din pensiile private Pilonul II și III. Ce e pensia viageră
Din indemnizația de creștere a copilului se scade contribuția la sănătate. Ce acte sunt necesare pentru concediul de creștere a copilului în 2025
Știri România 11:25
Din indemnizația de creștere a copilului se scade contribuția la sănătate. Ce acte sunt necesare pentru concediul de creștere a copilului în 2025
Parteneri
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul.ro
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de lire sterline
Fanatik.ro
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de lire sterline
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Adelina Pestrițu, criticată după ce a publicat o fotografie alături de Jennifer Lopez: „E fake…ai făcut poza asta cu inteligența artificială”. Răspunsul ei
Stiri Mondene 12:15
Adelina Pestrițu, criticată după ce a publicat o fotografie alături de Jennifer Lopez: „E fake…ai făcut poza asta cu inteligența artificială”. Răspunsul ei
Ce s-a întâmplat cu Florin Dumitrescu în vacanță: „Sunt într-o situație disperată, apelez la voi! Am nevoie de ajutor, deja îmi e rușine”
Stiri Mondene 12:10
Ce s-a întâmplat cu Florin Dumitrescu în vacanță: „Sunt într-o situație disperată, apelez la voi! Am nevoie de ajutor, deja îmi e rușine”
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
KanalD.ro
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
KanalD.ro
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”

Politic

Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Zeci de persoane au participat la funeralii
Politică 12:31
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Zeci de persoane au participat la funeralii
Dragoș Anastasiu a fost demis oficial din funcția de vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul
Politică 11:04
Dragoș Anastasiu a fost demis oficial din funcția de vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul
Parteneri
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Spotmedia.ro
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața americană. Ce a scris Bujor Sion în notele de la Securitate
Fanatik.ro
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața americană. Ce a scris Bujor Sion în notele de la Securitate
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea