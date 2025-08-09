Un cod galben de caniculă este în vigoare în perioada sâmbătă, 9 august, ora 12 – duminică, 10 august, ora 10, pentru mai multe județe din țară.

Weekend canicular în aproape toată țara

„Sâmbătă (9 august), în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade”, se arată în avertizarea meteo ANM.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18-22 de grade.

De duminică, 10 august, ora 10 și până luni, 11 august, ora 10, sunt în vigoare alte două coduri de caniculă, unul portocaliu și unul galben.

Codul portocaliu afectează județe din nordul, vestul și sudul țării.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

„Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, spun meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi de 37-39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În aceeași perioadă, codul galben de căldură persistentă este emis pentru mare parte din țară, vizând 24 de județe.

„Duminică (10 august), local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități”, mai transmite ANM.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Săptămâna viitoare începe cu temperaturi de 40 de grade

Canicula va persista și luni inclusiv, astfel că aceste avertizări meteo ANM se prelungesc, scad ca suprafață, dar cresc ca intensitate.

Recomandări Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat este emis pentru luni, 11 august, în intervalul orar 10 – 23, în patru județe și sud.

„Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor fi de 38-40 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, spun meteorologii.

În același interval, este în vigoare și un cod galben de caniculă, în special în sudul țării.

Luni (11 august), în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei și zona continentală din sudul Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, mai anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Când se emite codul portocaliu de caniculă

Codul portocaliu de caniculă în România se emite atunci când valorile temperaturilor extreme pot deveni periculoase pentru anumite categorii de persoane, precum persoane în vârstă, cu handicap, bolnavi cronici, persoanele care iau medicamente sau cele izolate, dar și pentru persoanele care desfășoară activități în aer liber.

Acest cod atestă un grad mare de intensitate a valului de căldură și implică riscuri precum apariția problemelor de sănătate, dar și alte efecte negative precum pericol de incendii, afectarea traficului rutier și feroviar sau chiar probleme în alimentarea cu electricitate.

De asemenea, pe durata codului portocaliu, sunt recomandate măsuri de precauție sporite pentru protejarea sănătății și pentru prevenirea incidentelor cauzate de temperaturile extreme.

Diferența dintre codul galben și codul portocaliu de caniculă

Diferența principală dintre codul galben și codul portocaliu de caniculă în România constă în intensitatea fenomenelor și riscurile pe care le implică:

Cod galben de caniculă – Se dă când este foarte cald, dar nu extrem de periculos. Temperaturile sunt de obicei peste 35°C.

Poți ieși afară, dar trebuie să fii precaut: să bei apă multă, să stai la umbră și să eviți efortul prea mare în soare.

Cod portocaliu de caniculă – Se dă când este extrem de cald și periculos pentru sănătate. Temperaturile sunt peste 37°C și disconfortul la căldură este foarte mare.

Este recomandat să stai cât mai mult în casă, să te hidratezi des și să nu faci efort fizic afară. Acest cod înseamnă un risc serios pentru persoanele în vârstă, bolnavi sau copii.

Ce sunt nopțile tropicale

Nopțile tropicale sunt nopțile în care temperatura minimă nu scade sub 20 de grade Celsius.

Aceste nopți sunt caracterizate prin faptul că, deși ziua poate fi foarte caldă, peste 30-35°C, noaptea nu aduce răcoare și temperatura rămâne ridicată, ceea ce face ca disconfortul termic să fie accentuat și somnul să fie adesea neodihnitor.

Nopțile tropicale se produc în special în zonele de câmpie, în Dobrogea, Crișana, Oltenia, în zonele joase, și sunt mai rare la altitudini mari sau în zone muntoase.

Ele pot apărea mai frecvent între lunile mai și septembrie, iar uneori excepțional chiar și în aprilie sau octombrie în unele regiuni.

În orașele mari cu multe suprafețe de beton și asfalt, temperatura pe timpul nopții rămâne ridicată din cauza efectului „insulei de căldură urbană”.

Cum afectează nopțile tropicale starea de sănătate

Pentru sănătatea oamenilor, nopțile tropicale pot provoca:

Disconfort termic accentuat, deoarece organismul nu se poate răcori pe timpul nopții, afectând mecanismele naturale de termoreglare și reducând calitatea somnului.

Somn neodihnitor care poate duce la oboseală, scăderea performanțelor cognitive și a capacității de concentrare.

Creșterea riscului pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, copiii, persoanele cu boli cronice și cele cu probleme cardiovasculare sau respiratorii.

Creșterea incidenței problemelor de sănătate legate de căldură, inclusiv insolații și epuizare termică.

Cum să faceți față vremii caniculare

Libertatea a întocmit o listă de sfaturi și recomandări despre cum să faceți față vremii caniculare. Când căldura atinge valori maxime, rămâneți într-un mediu climatizat.

Aerul condiționat este, de asemenea, cea mai bună modalitate de a menține temperatura casei la un nivel mai scăzut.

Nu este necesar să aveți aparatul de aer condiționat pornit toată ziua, dar este important să îl porniți în perioadele cele mai calde ale zilei.

Dacă locuința dv. nu are aer condiționat, petreceți câteva ore în spații publice climatizate pentru a reduce la minimum expunerea la căldură excesivă.

Recomandări esențiale în perioada codului galben de caniculă:

Evitarea expunerii prelungite la soare, mai ales în orele de vârf

Consumul crescut de apă și evitarea băuturilor alcoolice sau foarte dulci

Limitarea efortului fizic intens în aer liber

Atenție sporită la persoanele în vârstă, copii și bolnavii cronic

Urmărirea informațiilor oficiale și respectarea recomandărilor autorităților.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE