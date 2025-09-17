Preşedintele Nicuşor Dan arată în scrisoare că, în conformitate cu Constituţia şi legea nr 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, la solicitarea ministrului Apărării naţionale, cu avizul CSAT, propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.

Parlamentul a aprobat participarea Armatei la NSATU, începând din anul 2024, prin punerea la dispoziţie a infrastructurii şi a echipamentelor necesare pentru găzduirea şi operarea, pe teritoriul naţional, a facilităţii Logistic Enabling Node – Romania (LEN-R), în cadrul Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii, şi a unui efectiv de până la 100 de militari – personal de stat major în cadrul comandamentelor misiunii, instructori în cadrul modulelor de instruire organizate în afara teritoriului naţional, precum şi detaşamente specializate pentru completarea LEN-R care funcţionează pe teritoriul României, se arată în scrisoare.

Solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan a fost trimisă comisiilor de apărare din Parlament.

