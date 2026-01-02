Au trecut la euro, dar plătesc în leva

La piața de pe strada Mladezhka din Plovdiv, singura tarabă deschisă în prima zi a anului este cea unde vinde Nelly. O client dorește să cumpere pere și îi întinde o bancnotă de 10 euro.

Vânzătoarea o așază lângă lăzile cu fructe, dar îi explică politicos că nu poate accepta plata. „Nu-mi da euro-ul ăla, n-am să-ți dau restul! Lucrez cu leva, domnule”, spune ea, oferindu-i două pere pentru 3,7 leva.

„Nu avem rest. Preferăm leva”, se scuză vânzătoarea. Clientul este nevoit să caute din nou în portofel și să scoată o bancnotă de cinci leva, primind înapoi 1,3 leva.

„Speram să fac prima mea plată în euro, dar n-a fost să fie”, comentează bărbatul, în timp ce Nelly îi cere scuze încă o dată.

Situație complicată în magazine

Vânzătoarea povestește că situația este complicată peste tot. Fiica ei, casieriță într-un magazin din satul Parveneț, i-a relatat la telefon o întâmplare similară.

O clientă în vârstă a văzut pe casă suma de 17 euro, dar a insistat să plătească 17 leva, refuzând să înțeleagă diferența. „Nu știm cum o să ne descurcăm”, spune Nelly.

Pe întreaga stradă Mladezhka, majoritatea magazinelor sunt închise pe 1 ianuarie. Supermarketul mare funcționează, însă casierii par vizibil stresați. „Este o nebunie. Nu avem bancnote euro și suntem nevoite să lucrăm încă în leva”, explică una dintre angajate.

O clientă achită cumpărăturile cu 20 de euro și așteaptă restul în aceeași monedă, întrebând de ce nu s-au pregătit din timp, din moment ce se știa că euro va deveni moneda oficială. Casiera îi sugerează să se adreseze conducerii lanțului de magazine.

„Nu suntem pregătiți”

O altă angajată deschide casa de marcat și arată că are doar 20-30 de euro, câțiva cenți răzleți și nimic mai mult.

„Nu suntem pregătiți să lucrăm cu euro chiar de astăzi”, recunoaște ea, explicând că situația este dificilă, mai ales când trebuie să dea rest în leva pentru plăți făcute în euro. Vânzătoarele cred că primele săptămâni, poate chiar luni, vor fi foarte complicate.

În fața magazinului, câțiva bărbați discută animat și spun că în supermarketuri este totuși mai simplu, deoarece casele de marcat afișează sumele atât în leva, cât și în euro.

Bancomatele eliberează euro

„Du-te în piață să cumperi două kilograme de roșii și să vezi cum îți calculează restul la tarabă”, glumește unul dintre ei.

Spre deosebire de comercianți, bancomatele eliberează deja bancnote euro, deși există unele probleme cu disponibilitatea bancnotelor de 5 euro.

Taximetriștii din Plovdiv lucrează, deocamdată, în mare parte cu leva. „De Revelion, toată lumea a plătit în leva. O să mai dureze până ne obișnuim cu noua monedă”, spune unul dintre ei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE