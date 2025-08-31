Comerțul cu cărți legionare, la liber pe internet. „V-o fac cadou, dacă cumpărați de peste 100 de lei”

Vânzătorul Tomitză de pe Telegram

Cărți „Din lumea legionară”, puse la vânzare pe Telegram

Pentru a verifica seriozitatea anunțului, ne-am prezentat drept un potențial cumpărător interesat de mai multe exemplare și am intrat în vorbă cu vânzătorul Tomitză – așa cum se autointitulează pe telegramă.

I-am spus că dorim patru cărți dintre cele puse la vânzare și l-am întrebat dacă anunțul mai este valabil. Răspunsul a venit prompt, însoțit de o formulă religioasă: „Doamne-ajută. Mai este”. Când am precizat că nu suntem din București, individul – care își semnează mesajele sub numele de „Tomitză” – ne-a propus două modalități de livrare: fie „cel mai probabil prin curier”, fie „prin easybox”, cu plata la ridicarea coletului.

O astfel de strategie îi oferă avantajul de a nu-și dezvălui identitatea reală, expeditorul având posibilitatea să treacă date false pe eticheta de livrare. În acest fel, tranzacția se desfășoară cu un grad ridicat de opacitate, reducând la minimum riscul ca vânzătorul să fie identificat.

Reduceri dacă ai buget

Vânzătorul, văzând că suntem interesați, ne-a spus că mai are și alte titluri disponibile. L-am rugat să ni le arate, iar câteva zile mai târziu a revenit cu o ofertă extinsă: mai multe cărți legionare, toate descrise ca fiind „nou-nouțe”, însoțite de o „promoție”. Dacă valoarea comenzii depășea un anumit prag, urma să primim cadou o revistă legionară.

Această abordare de tip comercial – cu reduceri, pachete și bonusuri – arată cum propaganda extremistă este ambalată și vândută la fel ca un produs obișnuit din comerțul online. În spatele aparentei „normalități” a tranzacției se ascunde însă o încălcare flagrantă a legislației românești, care interzice explicit deținerea și distribuirea materialelor cu caracter legionar.

Prețurile variau între 35 și 100 de lei, iar printre titlurile oferite se aflau volume esențiale pentru istoria și ideologia Mișcării Legionare, precum „Pentru legionari” de Corneliu Zelea Codreanu sau „Un an lângă Căpitan”. Cu scopul de a stimula cumpărătorii, vânzătorul introduce și „oferte speciale”. Printre ele, „Cărticica șefului de cuib” – un text-simbol al doctrinei legionare, evaluat de el la 10 lei – era oferită gratuit dacă suma comenzii depășea 100 de lei. „V-o fac cadou dacă comandați de peste 100 de lei”, ne-a spus acesta, folosind un limbaj tipic pentru strategiile de marketing din comerțul online obișnuit.

Captură de ecran cu utilizatorul Tomitză

I-am cerut utilizatorului „Tomitză” câteva fotografii cu cărțile legionare pe care le are la vânzare. În imagini, unele volume apar sigilate în folie de tip tipografic, ca scoase recent de sub tipar, iar altele, deși nu mai sunt împachetate, arată ca noi, cu coperțile intacte și colțurile neatins. Detaliile sugerează că nu este vorba despre exemplare vechi, rămase din anii 30, ci despre un flux actual de producție și distribuție.

Practic, avem în față o piață neagră funcțională, în care cărțile cu conținut legionar circulă la fel ca niște titluri obișnuite, puse în raft la librărie.

Și pe alte platforme se comercializează cărți legionare

Nu doar pe Telegram se pot cumpăra materiale legionare. Comerțul cu astfel de obiecte circulă liber pe internet, fără ca utilizatorul să fie nevoit să-și creeze cont sau să treacă prin filtre speciale.

De exemplu, pe platforma Okazii am identificat alte cărți legionare, afișate la prețuri care variază de la câteva sute până la câteva mii de lei. Astfel, propaganda extremistă circulă ca orice produs comercial, fără niciun obstacol real din partea autorităților sau a platformelor online.

Cartea semnată de legionarul Mardarie Popinciuc este scoasă la vânzare pentru suma de 800 de lei. Volumul este second-hand, iar plata se realizează la livrare, fără posibilitatea de returnare. Această metodă reprezintă, practic, o altă strategie prin care vânzătorul își păstrează anonimatul și îngreunează identificarea sa, făcând tranzacția aproape imposibil de urmărit.

La fel ca în cazul volumului lui Mardarie Popinciuc, și alte cărți legionare respectă aceeași strategie: plata la livrare, imposibilitatea returnării și anonimizarea vânzătorului, toate menite să protejeze identitatea celui care le comercializează.

Mai mult de jumătate dintre români consideră că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală

59% dintre români cred despre Mișcarea Legionară că a fost o organizație criminală, în timp ce 17% dintre aceștia susțin contrariul, iar restul de 24% nu au o părere pentru a răspunde la această întrebare, conform unui sondaj de opinie publicat luna aceasta de Avangarde.

La nivelul de educație al celor chestionați, 73% din absolvenții de studii superioare au declarat că Mișcarea Legionară este într-adevăr o organizație criminală, în timp ce 53% cu liceul terminat și 51% dintre cei care nu și-au finalizat studiile postuniversitare au avut aceeași opinie.

Întrebați dacă sunt de acord cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”, care i-a aparținut lui Corneliu Zelea Codreanu, jumătate dintre cei chestionați sunt de acord, în timp ce 38% nu sunt de acord, iar 12% nu au putut oferi un răspuns.

Avangarde precizează că nu știe dacă respondenții au asociat această afirmație cu Mișcarea Legionară.

În ceea ce îl privește pe mareșalul Ion Antonescu, 35% dintre români îl consideră criminal de război, iar 29% dintre ei spun despre acesta că este erou. Restul persoanelor intervievate în proporție de 36% nu au știut cum să răspundă.

De asemenea, 41% dintre reprezentații cu studii superioare îl consideră pe mareșal criminal de război, iar 40% dintre oamenii intervievați care au absolvit liceul și 50% dintre cei care nu l-au terminat nu au putut oferi un răspuns la întrebare.

