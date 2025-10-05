Monedele recuperate

Peste 1.000 de monede de argint, cunoscute sub numele de reale, au fost scoase la suprafață de echipajul navei M/V Just Right. De asemenea, au fost găsite cinci monede de aur numite escudo și alte artefacte rare din aur. Aceste comori au fost descoperite sub straturi de nisip și apă de mare acumulate de-a lungul secolelor.

Flota spaniolă transporta marfă prețioasă către Spania când a fost lovită de un uragan pe 31 iulie 1715. Naufragiul a avut loc în zona cunoscută astăzi drept Coasta Comorilor, datorită numeroaselor epave din regiune. Istoricii estimează că metale prețioase în valoare de până la 400 de milioane de dolari s-au pierdut în acest dezastru maritim.

Valoarea istorică a descoperirii

Sal Guttuso, directorul de operațiuni al companiei arheologice, a subliniat importanța istorică a acestei descoperiri. El a declarat: „Această descoperire nu este doar despre comoara în sine, ci despre poveștile pe care le spune”. Guttuso a adăugat: „Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în timpul Epocii de Aur a Imperiului Spaniol. Găsirea a 1.000 dintre ele într-o singură recuperare este atât rară, cât și extraordinară.”

Monedele vor trece printr-un proces riguros de conservare înainte de a fi donate muzeelor locale. Acest lucru va permite publicului să aprecieze semnificația lor istorică. Guttuso a explicat: „Ne-am angajat să conservăm și să studiem aceste artefacte, astfel încât generațiile viitoare să le poată aprecia semnificația istorică”.

