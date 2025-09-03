Nu va accepta niciodată controlul Rusiei

În replică, Ucraina a declarat că nu va accepta niciodată controlul Rusiei asupra niciunui teritoriu al său și a promis să recupereze terenurile confiscate de Moscova. Rusia susține că a anexat cinci regiuni ucrainene – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, precum și peninsula Crimeea, pe care a cucerit-o în 2014.

„Pentru o pace durabilă, noile realități teritoriale care au apărut trebuie să fie recunoscute și formalizate în conformitate cu dreptul internațional”, a afirmat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit unor declarații publicate miercuri de Moscova.

Cine preia controlul asupra teritoriului capturat de Rusia în ofensiva sa este un punct-cheie în discuțiile de pace blocate între cele două părți. Ucraina dorește mai întâi o încetare a focului, înainte de a discuta despre teritoriu, însă Rusia a refuzat să își oprească ofensiva până când nu se ajunge la un acord complet.

„Nu și-a schimbat obiectivele agresive”

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a declarat în replică că Rusia răspunde eforturilor de pace conduse de președintele american Donald Trump cu „vechi ultimatumuri”.

„Rusia nu și-a schimbat obiectivele agresive și nu dă semne de disponibilitate pentru negocieri semnificative”, a spus el, adăugând: „Este timpul să lovim mașina de război rusă cu noi sancțiuni severe și să trezim Moscova”.

Turcia, care a găzduit trei runde de discuții directe Rusia-Ucraina, a declarat săptămâna trecută că președintele rus Vladimir Putin s-a oferit să înghețe liniile de front în regiunile sudice Herson și Zaporojie, dacă Ucraina renunță complet la regiunea Donețk.

Ce controlează rușii

Rusia deține deja controlul aproape total asupra regiunii Lugansk și controlează aproximativ 80% din Donețk, arată o analiză AFP a datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

De asemenea, Rusia a cucerit mari părți din regiunile Herson și Zaporojie, deși Ucraina controlează încă capitalele regionale.

Estul industrial al Ucrainei a fost decimat de mai mult de un deceniu de lupte care au izbucnit atunci când separatiștii înarmați susținuți de Rusia au început să se despartă de Kiev, în urma revoluției proeuropene din 2014.

Orice modificare a teritoriului Ucrainei trebuie decisă printr-un referendum național, conform Constituției, a relatat agenția de știri Reuters luni, 18 august, cu doar câteva ore înaintea întâlnirii de la Washington dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.



