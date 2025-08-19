Rusia nu a vrut teritorii, susține Serghei Lavrov

„Nici Crimeea, nici Donbasul, nici Novorossia ca teritorii nu au fost niciodată scopul nostru. Scopul nostru a fost să protejăm oamenii, rușii care au trăit pe aceste pământuri secole de-a rândul, care au descoperit aceste pământuri, și-au vărsat sângele pentru ele în Crimeea și în Donbas, au construit orașe, Odessa, Nikolaev, multe alte porturi, uzine, fabrici”, a declarat Lavrov.

Această declarație contrazice realitatea invaziei rusești în Ucraina. Lavrov a mai adăugat că Rusia nu a vorbit niciodată despre „simpla capturare a unor teritorii”.

Declarațiile mincinoase a lui Lavrov vin în contextul summitului recent între Donald Trump și Vladimir Putin în care cei doi lideri au negociat o posibilă încheiere a războiului din Ucraina.

Harta Ucrainei prezentată de Trump, în care apare și România

Președintele american Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski au avut în Biroul Oval de la Casa Albă o hartă a Ucrainei pe care era marcată zona de 20% ocupată de Rusia, a relatat luni, 18 august, KyivPost. Pe aceeași hartă apare însă și România.

Harta prezentată în timpul întâlnirii arăta aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei sub control rusesc. otrivit KyivPost, această reprezentare vizuală ar putea fi „un posibil instrument pentru ca Trump să-l preseze pe Zelenski să ia în considerare ideea de «pământ contra pace»”.

Partea estică a Ucrainei, colorată în maro deschis, ilustrează teritoriul din Ucraina aflat sub controlul Rusiei, adică o cincime. Foto: KyivPost

Constituţia nu îi permite lui Volodimir Zelenski să cedeze Rusiei teritorii din Ucraina

La întâlnirea care urmează, dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, tema centrală va fi problema teritorială, întrucât Rusia controlează aproximativ 20% din Ucraina după războiul început în februarie 2025.

Zilele trecute, după negocierile cu Vladimir Putin, Trump a vorbit despre schimburi de teritorii, considerate esențiale pentru un acord de pace. Iar Kremlinul vrea ca Ucraina să-i cedeze regiunile Donețk și Lugansk în schimbul retragerii armatei ruse din mici zone ocupate în regiunile Harkov și Sumî și înghețării liniilor de front în Herson și Zaporojie, potrivit unor surse la curent cu discuția purtată în Alaska între Trump și Putin.

Cu toate acestea, Constituția Ucrainei prevede faptul că orice modificare a teritoriului Ucrainei trebuie decisă printr-un referendum național.



