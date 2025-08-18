„Problemele privind modificarea teritoriului Ucrainei se rezolvă exclusiv prin referendum național”, prevede articolul 73. Întrebarea poate fi supusă referendumului prin inițiativă populară, dacă sunt adunate semnăturile a trei milioane de alegători eligibili din cel puțin două treimi din regiunile țării.

La întâlnirea care urmează, dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, tema centrală va fi problema teritorială, întrucât Rusia controlează aproximativ 20% din Ucraina după războiul început în februarie 2025.

Zilele trecute, Trump a vorbit, după negocierile cu Vladimir Putin, despre schimburi de teritorii, considerate esențiale pentru un acord de pace. Kremlinul vrea ca Ucraina să-i cedeze regiunile Donețk și Lugansk în schimbul retragerii armatei ruse din mici zone ocupate în regiunile Harkov și Sumî și înghețării liniilor de front în Herson și Zaporojie, potrivit unor surse la curent cu discuția purtată în Alaska între Trump și Putin.

Cei mai mulți ucraineni se opun însă cedării teritoriilor către Rusia. Un sondaj de opinie realizat în iunie a arătat că 68% dintre respondenți nu agreează această variantă. Sondajul nu a cuprins opiniile din zonele ocupate de Rusia.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore vineri, 15 august, la baza militară americană din Alaska situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat. La final, președintele american a vorbit, sec, despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul rus a spus, scurt, că a fost o discuție „constructivă”. Totuși, Trump a adăugat că mai sunt „foarte puține” lucruri de rezolvat referitoare la războiul declanșat de Rusia acum trei ani.

Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”. Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.

După câteva ore, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a fost chemat de Donald Trump la Washington și va merge acolo pe 18 august ca să discute încheierea războiului.