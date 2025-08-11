Acțiunea a vizat asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu scopul de a proteja sănătatea turiștilor din Constanța în sezonul estival.

În total, au fost verificate 1.557 de unități, incluzând restaurante, terase, pizzerii, cofetării, fast-food-uri și magazine alimentare.

Au fost aplicate 310 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.364.200 de lei.

Pe lângă amenzile substanțiale, inspectorii ANSVSA au luat măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța consumatorilor. S-au emis 16 ordonanțe de suspendare temporară a activității și 19 de interzicere completă a funcționării unor unități.

De asemenea, 1.651 de kilograme de produse alimentare neconforme (carne, produse din carne, peşte, lactate şi produse de patiserie) au fost retrase de la comercializare și direcționate către unități de neutralizare.

Printre principalele probleme descoperite de inspectori se numără:

Condiții improprii de igienă în spațiile de producție și depozitare

Lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară

Neefectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD)

Comercializarea de produse expirate

Lipsa fișelor de aptitudini pentru personal

Etichetarea incorectă a produselor alimentare

„Siguranța alimentelor este rezultatul unui efort comun între autorități și operatorii din industria alimentară. În sezonul estival, când numărul turiștilor crește considerabil, inspectorii ANSVSA lucrează în strânsă colaborare cu agenții economici pentru prevenirea oricăror riscuri și respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare.”, a subliniat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

„Fiecare control are scopul de a proteja sănătatea publică, iar atunci când constatăm abateri, intervenim prompt şi ferm. Misiunea noastră este ca toţi turiştii să se bucure de o vacanţă în deplină siguranţă.”

Controalele au beneficiat de suportul autolaboratorului DSVSA Constanța și al Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Constanța.

ANSVSA a anunțat că aceste acțiuni de control vor continua pe toată durata sezonului estival. Ele vor acoperi toate cele șase zone turistice de pe litoral, de la Vadu până la Vama Veche.

