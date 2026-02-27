11.500 de dolari, retrași din cont fără acordul copilului

Un băiat de 10 ani și-a dat în judecată propriul tată după ce a descoperit că acesta i-a luat toți banii strânși ani la rând din plicurile roșii primite de Anul Nou Chinezesc. Suma depășea 11.500 de dolari, la cursul de la momentul publicării.

„Banii au fost dați de rude și prieteni. Voiam să-i păstrez până când va deveni adult”, le-a spus tatăl judecătorilor, potrivit sursei citate.

Băiatul, Xiaohui, locuiește în orașul Zhengzhou din China. După divorțul părinților, el a rămas inițial cu tatăl său. În fiecare an, de Anul Nou Lunar, primea bani în plicuri roșii, tradiție veche în China, iar suma era depusă într-un cont bancar deschis pe numele lui.

După ce tatăl s-a recăsătorit, copilul s-a mutat la mamă. Atunci a aflat că din cont au fost retrași toți banii, inclusiv dobânda, și folosiți pentru a acoperi cheltuielile celei de-a doua nunți. Când i-a cerut explicații și restituirea sumei, tatăl a refuzat. Mai mult, acesta a susținut că băiatul ar fi fost influențat de mamă să deschidă procesul.

Decizia instanței: banii aparțin copilului

Instanța din China a decis clar că suma îi aparține minorului. Judecătorii au stabilit că retragerea și folosirea banilor fără acordul copilului reprezintă o încălcare a dreptului său de proprietate, chiar dacă tatăl este tutorele legal și l-au obligat pe tată să returneze integral suma, inclusiv dobânda acumulată.

Conform Codului Civil chinez, banii primiți în plicurile roșii sunt considerați cadouri și aparțin copiilor. Cei sub 8 ani nu pot decide singuri cum îi cheltuiesc, iar cei peste 8 ani îi pot folosi pentru lucruri potrivite vârstei, cum ar fi rechizite sau jucării. Părinții au obligația să administreze acești bani în interesul copilului, nu pentru uz personal.

De Anul Nou Lunar, copiii și persoanele necăsătorite primesc plicuri roșii cu bani, simbol al norocului și prosperității. În multe familii, părinții păstrează sumele pentru a evita cheltuirea lor pe jocuri sau cumpărături inutile, dar banii sunt ai copilului.

