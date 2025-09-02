Cum a dispărut copilul din Giurgiu

Un incident care a pus pe jar autoritățile locale și polițiștii s-a petrecut în comuna Florești-Stoenești din județul Giurgiu. Un băiețel de 3 ani a dispărut pentru câteva ore, provocând îngrijorare în rândul comunității. Potrivit informațiilor furnizate de Breaking News Giurgiu, copilul a fost găsit în cele din urmă în extravilanul localității.

În această dimineață, într-un moment de neatenție, băiețelul a ieșit din curtea casei și a pornit singur pe străzile comunei. Mama sa, observând absența copilului, a alertat imediat autoritățile. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Bolintin-Vale au demarat rapid acțiunile de căutare.

Minorul a fost găsit după câteva ore

Întreaga comunitate s-a mobilizat pentru găsirea micuțului. Polițiștii, autoritățile locale și locuitorii comunei au participat la căutări. După câteva ore de căutări intense, copilul a fost găsit de către polițiști în extravilanul localității.

Micuțul era însetat după orele în care „a explorat” zonele din jurul localității. Revederea cu mama a fost una extrem de emoționantă. Imediat ce a văzut-o pe aceasta, băiețelul i-a sărit în brațe și a cerut apă.

Recomandări pentru părinți în caz de dispariție a copilului

În urma acestui incident, polițiștii au oferit câteva recomandări importante pentru părinți în cazul dispariției unui copil:

Verificarea la rude și prieteni apropiați

Anunțarea imediată a Poliției prin apel la 112 sau direct la sediul unității

Păstrarea calmului pentru a oferi informații clare anchetatorilor

Un copil din București, dispărut în ziua de 10 iulie, a fost găsit în doar câteva ore după ce autoritățile au emis un mesaj RO-Alert. Părinții au furnizat toate informațiile necesare despre adolescent, iar băiatul a fost identificat rapid de martori.

Informații esențiale pentru autorități

Părinții trebuie să fie pregătiți să ofere următoarele detalii, tocmai pentru a putea colabora și a face toate eforturile necesare în vederea găsirii minorului:

Descrierea semnalmentelor și a semnelor particulare

Fotografii recente ale copilului

Descrierea vestimentației la momentul dispariției

Împrejurările dispariției

Profilul psihic și starea de sănătate a copilului

Lista persoanelor din anturajul copilului și locurile frecventate

Date de contact ale adulților apropiați

În concluzie, acest incident reamintește importanța supravegherii atente a copiilor mici și a reacției rapide în caz de dispariție. Colaborarea strânsă între autorități și comunitate a dus la rezolvarea fericită a situației, copilul fiind găsit nevătămat.

