Mama copilului a pregătit baia și a plecat pentru scurt timp în bucătărie. La întoarcere, l-a găsit pe băiat inconștient în cadă, cu un uscător de păr căzut lângă el.

Vecinii au confirmat că au auzit apelul disperat al mamei din Timișoara la numărul de urgență 112.

Echipajul medical din Timișoara sosit la fața locului a încercat să resusciteze copilul, dar fără succes.

Medicii din Timișoara au constatat decesul băiatului, care era cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei, care se mutase recent în bloc.

„Polițiștii Secției 3 Urbane au fost sesizați prin apelul unic 112. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă”, a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș.

Autoritățile din Timișoara investighează acum circumstanțele exacte ale acestui accident tragic.

