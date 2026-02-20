Care este principalul factor al scumpirilor din construcții

Costurile în construcții au crescut semnificativ în ultimul deceniu, iar materialele nu sunt principala cauză. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), după 2021, scumpirile au devenit generalizate și persistente, afectând atât constructorii, cât și cumpărătorii.

Dumitru Hrițicu, constructor din Iași, explică pentru Ziarul de Iași că cele mai mari creșteri au fost în zona manoperei.

„În ultimii ani, scumpirile cele mai mari au fost cele cu manopera”, a explicat el.

Costurile din construcții au crescut cu 14% în 2025

Conform celor mai recente date ale INS, costurile din construcții au continuat să crească în decembrie 2025, cu 4% față de luna precedentă și cu 14% comparativ cu decembrie 2024.

Ritmul scumpirilor a fost asemănător în toate sectoarele: construcții noi, reparații curente și construcții inginerești.

Mai mult decât atât, costurile clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au crescut, de asemenea, cu 14% față de anul anterior.

Clădirile rezidențiale au înregistrat o creștere de la 69% în 2016 la 159% în 2025, iar clădirile nerezidențiale au urcat de la 68% la 157%. În cazul construcțiilor inginerești, creșterea a fost chiar mai accentuată: de la 70% în 2016 la 160% în 2025. Aceste diferențe reflectă complexitatea lucrărilor și cerințele specifice fiecărui tip de proiect.

Factorii care influențează prețurile din construcții

Inflația, creșterea costurilor materialelor de construcții și, mai recent, majorarea prețurilor la forța de muncă au dus la dublarea prețurilor locuințelor față de acum zece ani. La acestea se adaugă și comisioanele practicate de dezvoltatori și agenți imobiliari.

„Un apartament cu două camere în Păcurari, care în 2016 – 2017 se vindea cu până la 60.000 de euro, s-ar vinde acum în mod clar cu peste 100.000 de euro, chiar cu 120.000 euro”, a declarat Dumitru Hrițicu.

Acesta oferă un exemplu concret: „Eu am terminat recent de construit o vilă în Miroslava. Prețul construcției calculat de mine a fost de circa 200.000 de euro, pentru acea clădire de peste 300 metri pătrați. Dacă ar fi scoasă acum pe piață, prețul ar fi de circa 350.000 de euro. Asta și pentru că e o casă eficientă energetic, pe de o parte, și pentru că eu am fost foarte atent la cheltuieli, pe de altă parte. Alți constructori ar fi ridicat-o cu circa 240.000 – 260.000 euro”.

Cum influențează prețul materialelor costurile din construcții

Deși materialele au înregistrat o creștere semnificativă (de la un indice de 72% în 2016 la 158% în 2025), alte componente – precum manopera, echipamentele și cheltuielile indirecte – au avut o contribuție mai mare la scumpirea totală.

În aceeași perioadă, costurile totale au urcat de la 69% în 2016 la 159% în 2025. Aceeași tendință se regăsește în toate tipurile de lucrări, fie că vorbim despre construcții noi, reparații capitale sau reparații curente.

În 2024, volumul lucrărilor din construcții a scăzut cu 5%, sectorul rezidențial înregistrând cel mai mare declin. Lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 18,1%, reparațiile capitale cu 16,7%, iar construcțiile noi cu 6,8%.

Lipsa forței de muncă este un alt factor care determină scumpirile

Un aspect important în creșterea costurilor totale îl reprezintă manopera. Deși materialele de construcții au avut fluctuații moderate, prețul muncii a crescut accelerat.

„Dacă în urmă cu câțiva ani fier-betonul se scumpise mult, astăzi prețul a dat înapoi. În prezent, observăm creșteri de preț la lemn. Totuși, ceea ce a făcut ca în ultimii doi ani să crească mult costul total e manopera, prețul muncii. Și dacă oferi salarii nete de 8.000 de lei, tot e greu să găsești angajați”, explică Hrițicu.

Sectorul construcțiilor din România se confruntă cu o criză majoră. În toamna anului 2025, experții avertizau că 50.000 de angajați din construcții riscau să rămână fără loc de muncă. Federația Patronatelor Societăților din Construcții reprezintă 200.000 de angajați, dintre care 60.000-70.000 lucrează direct în construcții.

